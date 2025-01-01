Pumas Trikots 2023/24: deine Leidenschaft ist unser Fokus
Egal, ob du auf dem Spielfeld stehst oder von der Tribüne aus jubelst, ein Pumas Trikot von Nike unterstützt deine Liebe zum Fußball. Unsere UNAM Pumas Trikots vereinen modernste Technologie mit kultigem Stil. Ergonomische Passformen, schweißableitendes Material und Belüftungszonen verhelfen zu bester Performance im Spiel.
Es geht heiß her? Entscheide dich für unsere neuen Pumas Trikots, die mit der innovativen Dri-FIT Technologie von Nike ausgestattet sind. Sie leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schnell verdunsten kann – so genießt du ein kühles und trockenes Tragegefühl. Unsere Jacke mit Reißverschluss ist ideal, um die Wärme bei niedrigeren Temperaturen zu speichern. Unter der verstellbaren Kapuze bleibst du in allen Situationen trocken, während die elastischen Bündchen die kalte Luft abhalten. Die bequeme Passform bietet dir auch bei längerem Tragen Komfort und die flachen Nähte verhindern Hautirritationen.
Wir verwenden originalgetreue Farben und Replika-Designdetails, damit dein Pumas Fußballtrikot genauso wie das der Pumas de la UNAM auf der Leinwand aussieht: Mit Vereinslogo und unserem nummerierten Aufnäher am Saum unterstützt du stilvoll den Club Universidad Nacional A.C., während der kultige Nike Swoosh die edle Optik des Trikots unterstreicht. Egal, ob du das Pumas Trikot bei Heim- oder Auswärtsspielen trägst – du gehörst immer zum Fan-Team.
Bist du bereit, dich unserer Mission zu null CO₂ und null Abfall anzuschließen? Dann achte auf das Label „Nachhaltige Materialien“ in unserem Sortiment. In diesen Fällen verwenden wir bei der Herstellung der Trikots recycelte Materialien: z. B. langlebiges Garn, das aus alten Plastikflaschen gesponnen wird. Das alles ist Teil der „Move to Zero“-Initiative von Nike – unserer Mission, um unsere zukünftigen Spielorte zu sichern.