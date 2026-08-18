Metallic-Sneaker: Profi-Technologie mit Glanz
Gönn dir maximalen Komfort, ohne in puncto Style Abstriche machen zu müssen. Du kannst nämlich beides haben: In unserer Kollektion findest du Metallic-Schuhe für jeden Sport – egal, ob du dich auf dem Crosstrainer auspowern oder einen gegnerischen Spieler an die Seitenlinie drängen willst. Der reaktionsfreudige Schaumstoff in der Mittelsohle sorgt für federnde Schritte, wobei sich deine Füße selbst nach einem langen Tag in den Schuhen noch frisch anfühlen. Das intelligente Material ist außerdem besonders leichtgewichtig und bremst dich nicht aus, wenn du Vollgas geben möchtest. Flexkerben in der Zwischensohle ermöglichen dabei ein natürliches Abrollen der Füße, was dir vor allem bei Sprüngen und Richtungswechseln zugute kommt. Wenn du ein Modell mit klassischer Schnürung wählst, kannst du die Passform individuell verstellen und dir sicher sein, dass nichts verrutscht.
Unsere Metallic-Sneaker – sei es im silber- oder goldfarbenen Look – passen zu jeder Gymwear. Entdecke unsere Statement-Designs mit klobigen Sohlen oder schau dir die dynamischen Silhouetten an, die den Fuß wie eine zweite Haut umschließen. Für Trainingseinheiten mit hoher Intensität eignen sich Metallic-Schuhe mit Mesh-Einsätzen oder Belüftungsöffnungen. Diese ermöglichen eine bessere Luftzirkulation, sodass du während des Trainings stets frische und trockene Füße hast. Achte auch auf den ikonischen Nike Swoosh, der jedem Modell der Kollektion einen smarten Akzent verleiht.
Nachhaltigkeit liegt immer im Trend. Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von Metallic-Turnschuhen auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.