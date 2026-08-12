  1. Freizeit
    2. /
  2. Bekleidung
    3. /
  3. Hosen & Tights

Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Freizeit Hosen & Tights

(56)
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
€ 59,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
€ 39,99
Nike Studio Fleece
Nike Studio Fleece Hose für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece
Hose für ältere Kinder (Mädchen)
€ 44,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Jogger (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan Brooklyn Fleece
Jogger (ältere Kinder)
€ 44,99
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Jogger für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder (Jungen)
€ 79,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogginghose für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogginghose für ältere Kinder
€ 69,99
Nike Mavn
Nike Mavn Therma-FIT Strickhose mit hohem Bund (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Mavn
Therma-FIT Strickhose mit hohem Bund (Mädchen)
€ 64,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger (Mädchen)
€ 69,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
+6
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
€ 39,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Trainingsanzug für ältere Kinder
€ 59,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT-Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT-Trainingsanzug (ältere Kinder)
€ 64,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
€ 59,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Track-Pants (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Track-Pants (ältere Kinder, Mädchen)
€ 49,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hoher Taille für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Classic
Leggings mit hoher Taille für Mädchen
€ 29,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
€ 79,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Hose mit offenem Saum (Mädchen)
+1
Nike Sportswear Studio Fleece
Hose mit offenem Saum (Mädchen)
€ 39,99
Nike Tech
Nike Tech Webhose für ältere Kinder (Jungen)
Nike Tech
Webhose für ältere Kinder (Jungen)
€ 69,99
England Club Fleece
England Club Fleece Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
England Club Fleece
Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
€ 44,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club Fleece
Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
€ 79,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
+5
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
€ 69,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Lockere Hose für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club Fleece
Lockere Hose für ältere Kinder
€ 39,99
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Webhose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear City Utility
Webhose (ältere Kinder)
€ 69,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Lockere Hose (Mädchen)
Nike Sportswear Studio Fleece
Lockere Hose (Mädchen)
€ 39,99
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Hose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear City Utility
Hose (ältere Kinder)
€ 69,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Web-Jogger (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club
Web-Jogger (ältere Kinder)
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webhose für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Webhose für ältere Kinder (Mädchen)
€ 59,99
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Cargohose (ältere Kinder)
Nike Sportswear City Utility
Cargohose (ältere Kinder)
€ 59,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose (ältere Kinder)
€ 54,99
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Denim-Cargohose (ältere Kinder)
Nike Sportswear Collection
Denim-Cargohose (ältere Kinder)
€ 74,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
Nike Sportswear Classic
Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
€ 27,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
€ 49,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Cargohose für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
Gewebte Cargohose für ältere Kinder
€ 59,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
€ 74,99
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Hose mit weitem Bein (ältere Kinder. Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Tech Fleece
Hose mit weitem Bein (ältere Kinder. Mädchen)
€ 74,99
Jordan
Jordan Brooklyn Realtree-Hose mit Print (ältere Kinder)
Jordan
Brooklyn Realtree-Hose mit Print (ältere Kinder)
€ 64,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
€ 49,99
Nike Air
Nike Air Fleece-Jogger (ältere Kinder)
Nike Air
Fleece-Jogger (ältere Kinder)
€ 59,99
Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Jogger für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech Woven
Jogger für ältere Kinder (Jungen)
€ 89,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose für ältere Kinder
€ 49,99
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Fleece-Jogger (ältere Kinder)
Nike Sportswear Air Max
Fleece-Jogger (ältere Kinder)
€ 54,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Leggings (ältere Kinder)
Jordan Sport
Dri-FIT Leggings (ältere Kinder)
€ 34,99
Jordan
Jordan Leggings mit ausgestelltem Bein für ältere Kinder
Jordan
Leggings mit ausgestelltem Bein für ältere Kinder
€ 29,99
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece French-Terry-Jogger für ältere Kinder
Nike Club Fleece
French-Terry-Jogger für ältere Kinder
€ 39,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Classic
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Mädchen
€ 32,99
Niederlande Club Fleece
Niederlande Club Fleece Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
Niederlande Club Fleece
Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
€ 44,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Alltagshose (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club
Gewebte Alltagshose (ältere Kinder)
€ 64,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Jogginghose für ältere Kinder
Jordan Brooklyn Fleece
Jogginghose für ältere Kinder
€ 44,99
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Hose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear City Utility
Hose (ältere Kinder)
€ 69,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Web-Jogger (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club
Web-Jogger (ältere Kinder)
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webhose für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Webhose für ältere Kinder (Mädchen)
€ 59,99
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Cargohose (ältere Kinder)
Nike Sportswear City Utility
Cargohose (ältere Kinder)
€ 59,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose (ältere Kinder)
€ 54,99
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Denim-Cargohose (ältere Kinder)
Nike Sportswear Collection
Denim-Cargohose (ältere Kinder)
€ 74,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
Nike Sportswear Classic
Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
€ 27,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
€ 49,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Cargohose für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
Gewebte Cargohose für ältere Kinder
€ 59,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
€ 74,99
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Hose mit weitem Bein (ältere Kinder. Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Tech Fleece
Hose mit weitem Bein (ältere Kinder. Mädchen)
€ 74,99
Jordan
Jordan Brooklyn Realtree-Hose mit Print (ältere Kinder)
Jordan
Brooklyn Realtree-Hose mit Print (ältere Kinder)
€ 64,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
€ 49,99
Nike Air
Nike Air Fleece-Jogger (ältere Kinder)
Nike Air
Fleece-Jogger (ältere Kinder)
€ 59,99
Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Jogger für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech Woven
Jogger für ältere Kinder (Jungen)
€ 89,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose für ältere Kinder
€ 49,99
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Fleece-Jogger (ältere Kinder)
Nike Sportswear Air Max
Fleece-Jogger (ältere Kinder)
€ 54,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Leggings (ältere Kinder)
Jordan Sport
Dri-FIT Leggings (ältere Kinder)
€ 34,99
Jordan
Jordan Leggings mit ausgestelltem Bein für ältere Kinder
Jordan
Leggings mit ausgestelltem Bein für ältere Kinder
€ 29,99
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece French-Terry-Jogger für ältere Kinder
Nike Club Fleece
French-Terry-Jogger für ältere Kinder
€ 39,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Classic
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Mädchen
€ 32,99
Niederlande Club Fleece
Niederlande Club Fleece Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
Niederlande Club Fleece
Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
€ 44,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Alltagshose (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club
Gewebte Alltagshose (ältere Kinder)
€ 64,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Jogginghose für ältere Kinder
Jordan Brooklyn Fleece
Jogginghose für ältere Kinder
€ 44,99