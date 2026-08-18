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Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Freizeit Accessoires & Ausrüstung

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Nike Kinderrucksack (20 l)
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Kinderrucksack (20 l)
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Nike Rucksack (20 l, ältere Kinder)
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Nike Everyday
Nike Everyday Gepolsterte Crew-Kindersocken (3 Paar)
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Jordan
Jordan Jordan Flight Base T-Shirts (ältere Kinder, 2er-Pack)
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Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
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Jordan
Jordan Air Raid Rucksack (ältere Kinder, 17 l)
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Nike Classic
Nike Classic Kinderrucksack (16 l)
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Air Jordan
Air Jordan Rucksack für ältere Kinder (18 l) und Brotzeittasche (3 l)
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Nike
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Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
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Jordan
Jordan Crew-Socken mit gewelltem Rand (3 Paar, Kinder)
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Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Crew-Trainingssocken für Kinder (6 Paar)
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Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap für Kinder
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Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
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Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Futura Wash-Cap für Kinder
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Nike
Nike Dri-FIT Everyday Boxershorts aus Baumwolle mit Print (ältere Kinder, 3er-Pack)
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Nike JDI Rucksack 2.0
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Jordan Floral Lace Crew-Socken (3 Paar, Kinder)
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Nike Kinderrucksack
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Kinderrucksack
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Nike JDI Rucksack
Nike JDI Rucksack Minirucksack (Kinder, 11 l)
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Nike Brasilia JDI
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ACG
ACG Daypack (ältere Kinder, 18 l)
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Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Handschuhe
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Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Knöchelsocken für Kinder (6 Paar)
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Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Nike Jdi Minirucksack SP
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Jordan
Jordan Air Raid Lunchtasche (4 l)
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Jordan
Jordan Diamond Crew-Socken (ältere Kinder, 3 Paar)
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Jordan
Jordan Icon Stripe Crew-Socken (6 Paar, Kinder)
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Frankreich 2026/27 JDI Minirucksack
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Nike ACG Club Club Cap für ältere Kinder
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Nike x LEGO® Kollektion
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Jordan Essentials Cap mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nike Everyday Plus
Nike Everyday Plus Gepolsterte Crew-Socken (Kinder, 3 Paar)
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Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Cap (Kinder)
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Jordan Beanie mit Bündchen für ältere Kinder
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Jordan Strukturierte Strapback-Cap (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 25/26 Nike Jdi Minirucksack
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Jordan Bucket Hat für ältere Kinder
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Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Nike Jdi Minirucksack SP
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Jordan Air Raid Lunchtasche (4 l)
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Frankreich 2026/27 JDI Minirucksack
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Jordan Essentials Cap mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Jordan Beanie mit Bündchen für ältere Kinder
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Jordan Strukturierte Strapback-Cap (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Nike Jdi Minirucksack
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