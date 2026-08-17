Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Back to School

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Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Schuh (ältere Kinder)
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Schuh (ältere Kinder)
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (ältere Kinder)
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Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Skort für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Schuh (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
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Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Longsleeve-Oberteil mit Halbreißverschluss (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
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Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
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Nike Pro
Nike Pro Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Kinder)
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Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Kinder)
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Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
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Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
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Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Schuh (ältere Kinder)
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Nike Mavn
Nike Mavn Dri-FIT-Longsleeve mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
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Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
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Nike Mavn
Nike Mavn Leggings mit hoher Taille für Mädchen
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Nike Mavn
Nike Mavn Geripptes Longsleeve mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
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Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
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Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
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Nike Shox TL
Nike Shox TL Schuh (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fußball-Jogger (ältere Kinder)
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Nike Academy Team
Nike Academy Team Kinder-Fußballrucksack (22 l)
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Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Schuh (ältere Kinder)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder
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Nike Classic
Nike Classic Kinderrucksack (16 l)
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
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Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
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Air Jordan
Air Jordan Rucksack für ältere Kinder (18 l) und Brotzeittasche (3 l)
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Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Nike Football Tracksuit aus Webmaterial (ältere Kinder)
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Nike Football Tracksuit aus Webmaterial (ältere Kinder)
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Nike Everyday
Nike Everyday Gepolsterte Crew-Kindersocken (3 Paar)
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Nike Multi
Nike Multi Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nike
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Nike Omni Multi-Court Hallenschuh für ältere Kinder
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Jordan 1 Mid
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Nike Court Borough Mid 2
Nike Court Borough Mid 2 Schuh für ältere Kinder
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Nike Dunk Low Schuh (ältere Kinder)
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Nike Indy
Nike Indy Sport-BH für junge Athlet:innen
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
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Nike
Nike Dri-FIT Everyday Solid Boxershorts aus Baumwolle (ältere Kinder, 3er-Pack)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“ High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
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Air Jordan 1 Mid
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder
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Nike Classic
Nike Classic Kinderrucksack (16 l)
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Kinderrucksack (20 l)
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Air Jordan Rucksack für ältere Kinder (18 l) und Brotzeittasche (3 l)
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Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Nike Football Tracksuit aus Webmaterial (ältere Kinder)
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Nike Everyday Gepolsterte Crew-Kindersocken (3 Paar)
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Nike Multi Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
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Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
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Nike
Nike Dri-FIT Everyday Solid Boxershorts aus Baumwolle (ältere Kinder, 3er-Pack)
Bestseller
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Dri-FIT Everyday Solid Boxershorts aus Baumwolle (ältere Kinder, 3er-Pack)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“ High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
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High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
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