Sportkleidung für den Winter

Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Langarmshirt mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance-Langarmshirt mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
€ 74,99
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
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Nike Unlimited
Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
€ 94,99
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
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Nike Primary NanoKnit
Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Cargohose (Herren)
Bestseller
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Cargohose (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
Bestseller
Nike Pro
Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
€ 37,99
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike Therma-FIT One
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
30 % Rabatt
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
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Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
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Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
30 % Rabatt
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
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Nike Therma
Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
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Nike Pro
Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
€ 37,99
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie (Herren)
Nike N.A.C.
Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
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Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
€ 42,99
Nike One
Nike One Therma-FIT-Fleecehose mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike One
Therma-FIT-Fleecehose mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
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Nike Pro
Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
29 % Rabatt
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Hallenschuh für ältere Kinder
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Nike Omni Multi-Court
Hallenschuh für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance Jogger mit Dri-FIT und UV-Schutz für Herren
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Nike Primary NanoKnit
Performance Jogger mit Dri-FIT und UV-Schutz für Herren
30 % Rabatt
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT Hoodie (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Nike Primary Fleece
UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Mid-Layer Trainings-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Nike Pro
Mid-Layer Trainings-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
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Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
€ 89,99
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Trainingshose aus Webmaterial (Herren)
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Nike N.A.C.
Dri-FIT Trainingshose aus Webmaterial (Herren)
30 % Rabatt
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
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Nike Primary NanoKnit
Performance-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
30 % Rabatt
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Herren-Tights
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Nike Pro Warm
Herren-Tights
20 % Rabatt
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
Nike Pro Octa
Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
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Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
30 % Rabatt
Nike Therma
Nike Therma Schmal zulaufende Therma-FIT Fitnesshose für Herren
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Nike Therma
Schmal zulaufende Therma-FIT Fitnesshose für Herren
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
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Nike Unlimited
Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
30 % Rabatt
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Leichte Handschuhe (Damen)
Nike Phoenix Fleece
Leichte Handschuhe (Damen)
30 % Rabatt
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT OCTA Jacke für Herren
Nike 24.7 PerfectStretch
Therma-FIT OCTA Jacke für Herren
30 % Rabatt
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Therma-FIT ADV Hose (Herren)
Nike Pro Octa
Therma-FIT ADV Hose (Herren)
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Hose mit Reißverschluss am Bündchen für Herren
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Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Hose mit Reißverschluss am Bündchen für Herren
30 % Rabatt
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Strukturierte AeroBill-Cap
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Nike Storm-FIT ADV Club
Strukturierte AeroBill-Cap
€ 39,99
Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
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Nike Pro
Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
€ 37,99
Nike Academy
Nike Academy Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder)
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Nike Academy
Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder)
€ 27,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
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Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
€ 79,99
Nike Pro
Nike Pro Fitness-Longsleeve mit Stehkragen für Herren
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Nike Pro
Fitness-Longsleeve mit Stehkragen für Herren
€ 42,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Rundhalsshirt (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Rundhalsshirt (Herren)
€ 94,99
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT Hose (Herren)
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Nike Pro Training
Dri-FIT Hose (Herren)
€ 84,99
Nike Dry
Nike Dry Dri-FIT-Fleece-Fitnessshorts für Herren
Nike Dry
Dri-FIT-Fleece-Fitnessshorts für Herren
€ 49,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-Rollkragenoberteil (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT-Rollkragenoberteil (Herren)
€ 99,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Herren-Tights
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Nike Pro Dri-FIT
Herren-Tights
€ 42,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Hose (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Hose (Herren)
€ 109,99
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
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Nike Therma
Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
€ 74,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Herren)
€ 109,99
Nike Multi
Nike Multi Strickhose (ältere Kinder)
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Nike Multi
Strickhose (ältere Kinder)
€ 37,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-Hose (Herren)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-Hose (Herren)
€ 139,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und schmaler Passform (Herren)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und schmaler Passform (Herren)
€ 119,99
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Winter-Trainingskleidung: warmer Tragekomfort

Die Temperaturen fallen wieder? Trainiere weiter in unserer hochwertigen Gym-Kleidung für den Winter. Die Kollektion umfasst weiche, schweißableitende Hoodies mit Reißverschluss, gemütliche Fleece-Jogginghosen und winterfeste Sneaker, die sich perfekt für Spaziergänge bei Nässe eignen. Halte deinen Körper rundum warm: Bei uns findest du auch praktische Accessoires wie Handschuhe, Halswärmer und Beanies. Und um dich noch besser auf eisige Morgenläufe vorzubereiten, setzt du auf gedämpfte Socken mit dicken Frotteesohlen.


Aktualisiere deine Trainingskleidung für den Winter und kombiniere Sweatshirts und Jogginghosen, die mit der Nike Therma-FIT Technologie ausgestattet sind. Das innovative Gewebe reguliert deine natürliche Körpertemperatur und spendet dir bei kaltem Wetter angenehme Wärme. Das Fleecematerial isoliert optimal und liegt super weich auf der Haut – besonders auf der gebürsteten Innenseite. Du trainierst draußen? Dann greife zu einer leichten Kapuzenjacke mit wasserabweisendem Finish, das dich vor plötzlichen Schauern schützt. Halte auch Ausschau nach mühelos verstaubaren Optionen mit integrierter Tragetasche, die du überallhin mitnehmen kannst.


Die Grundlage für Performance in der kalten Jahreszeit? Ein Longsleeve und die dazu passende Leggings aus geschmeidigem Stretch-Stoff, der jede deiner Bewegungen mitmacht. Dank feuchtigkeitsableitender Materialien genießt du bei intensiven Workouts ein trockenes Tragegefühl, während flache Nähte dem Design Dynamik verleihen und Wundreibung vorbeugen. Ob in die Hose gesteckt oder nicht: Anliegende Oberteile mit erweitertem Saum erlauben vielseitige Tragemöglichkeiten.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Unterstütze uns dabei und wähle Trainingskleidung für den Winter mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.