Kroatien Heimtrikot 2026: Dabei sein ist alles
Egal, ob du mit Freunden vom Sofa aus mitfieberst oder das Glück hast, die Fanhymnen im Stadion mitsingen zu können – im Kroatien Heimtrikot bist du hautnah am Geschehen. Die mit den Farben und Grafiken der neuen Saison versehenen Kroatien Home-Trikots von Nike punkten als authentisches Trikot-Replica der kroatischen Nationalelf – der Kockasti –, die ihren Spitznamen dem berühmten Karomuster ihrer Trikots verdanken. Kaufe ein Fan-Trikot, um zu zeigen, dass du dazugehörst, oder wähle ein komplettes Set, wenn du deine Lieblingsmannschaft von Kopf bis Fuß stilvoll vertreten willst.
Unsere Kroatien Heimtrikots sind so konzipiert, dass du stets deine Bestleistung abrufen kannst – beim Kicken mit Freunden ebenso wie bei einem wichtigen Spiel deiner Verbandsliga. Das innovative Nike Dri-FIT Material leitet den Schweiß von der Haut weg, damit er schnell verdunsten kann. So bleibst du länger frisch und konzentriert. Gleichzeitig sorgt das atmungsaktive Gewebe für maximale Luftzirkulation, damit du immer ganz bei der Sache bist.
Wir bei Nike haben es uns zur Aufgabe gemacht, die nächste Generation von Fußballstars zu inspirieren, seien es ambitionierte Schulmannschaften oder aufstrebende Freizeitkicker. In unserem Kroatien Heimtrikot für Kinder können junge Spieler:innen in die Fußstapfen ihrer großen Vorbilder treten, während sie selbst auf dem Rasen stehen. Dabei profitieren sie von den gleichen hochwertigen Materialien, die wir auch bei unseren Erwachsenentrikots verwenden. Außerdem ist natürlich jedes Trikot mit den authentischen Farben und Badges der kroatischen Nationalmannschaft gestaltet.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Wenn du auch einen Beitrag leisten willst, achte beim Kauf eines Kroatien Heimtrikots auf das Label „Nachhaltige Materialien“.
Kroatien Heimtrikot 2026
Veröffentlichungsdatum: 23. März 2026
Farbe: Weiß & Rot