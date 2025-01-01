Sport-Shirts in Oversize: leicht, luftig und leistungsstark
Hol dir ein oversized Gym-Shirt von Nike und mach dich bereit, beim Workout alles zu geben. Sei es beim Gewichtheben, bei Lunges oder Yoga: Diese lässig geschnittenen Oberteile passen sich deinen Bewegungen an. Wir haben den Stoff zudem besonders elastisch gemacht, damit du beim Sport maximale Bewegungsfreiheit genießt. Achte auch auf oversized Sport-Shirts aus unserem PerfectStretch-Stoff – Gewebe, das sich in alle Richtungen dehnt. Es hält dich also wirklich nichts davon ab, deine Ziele zu erreichen. Hier erwarten dich kantige Passformen und weite Fits, die für ein luftiges Tragegefühl sorgen, sowie überschnittene Schultern, die einen entspannten Look kreieren. Und damit du beim Trainieren kein unangenehmes Scheuern erleiden musst, findest du in der gesamten Kollektion flach gestaltete Nähte.
Du suchst nach himmlischem Komfort und maximalem Frischegefühl? Klingt fast so, als bräuchtest du ein Oversize-Trainingsshirt, das mit unserer innovativen Dri-FIT Technologie ausgestattet ist. Dieser smarte Stoff leitet den Schweiß von der Haut ab und verteilt ihn über das Gewebe, wo er dann schneller verdunstet. Selbst bei intensiven Sessions hast du es dadurch angenehm frisch. Es kann gar nicht atmungsaktiv genug sein? Dann hol dir ein oversized Fitness-Shirt von Nike, das an Bereichen mit hoher Hitzeentwicklung mit praktischen Belüftungsschlitzen versehen ist. Sie verbessern nämlich die Luftzirkulation um deinen Körper herum. Um deine Muskeln nach dem Workout zu schützen, wirf einfach ein langärmeliges Sport-Shirt in Oversize-Passform über, das für kuschelige Wärme sorgt. Egal, für welches Modell du dich entscheidest – der ikonische Nike Swoosh ist als auffälliger Akzent natürlich immer mit dabei.
Du möchtest auch in Sachen Umweltschutz ein auffälliges Statement setzen? Dann nimm an unserer Initiative teil: Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du hilfst uns dabei, indem du ein Oversized Gym-Shirt kaufst, das mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.