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Damen Dri-FIT 3/4-Hosen und Capris

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Nike 24.7 ImpossiblySoft Hose mit hohem Taillenbund und weitem Bein (Damen)
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Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
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NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
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Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike Pro 3/4-Leggings mit mittelhohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
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Nike 24.7 ImpossiblySoft Jogger mit mittelhohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
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