Blaue Sport-BHs: kompromissloser Komfort
Bleib im Flow, wenn du trainierst, und setze dabei auf blaue Sport-BHs von Nike. Egal, ob du einen leichten Halt und viel Komfort haben möchtest oder für Sportarten mit hoher Intensität eine besonders starke Stützkraft brauchst – wir haben das richtige Modell für dich. Freu dich auf geschmeidige Designs, kräftige Blautöne und den ikonischen Nike Swoosh als Symbol unserer Premium-Qualität.
Hier bei Nike sind wir der Meinung, dass guter Halt nicht auf Kosten der Vielseitigkeit gehen sollte. Deshalb findest du bei uns dunkelblaue Sport-BHs mit verstellbaren Trägern, die du ganz individuell nach deinen Bedürfnissen stylen kannst. Elastische Materialien schmiegen sich an deinen Körper an und sorgen für ein federleichtes Tragegefühl. Durch das dehnbare Gewebe lassen sich diese Sport-BHs aber vor allem im Handumdrehen an- und ausziehen. Dank breiter Unterbrustbänder kann außerdem nichts verrutschen oder zwicken, während du dich bewegst.
Hast du ein intensives Workout geplant? Mit unseren hellblauen Sport-BHs, ausgestattet mit der Nike Dri-FIT Technologie, genießt du während des ganzen Trainings Trockenheit und Komfort. Dieses innovative Material leitet den Schweiß von deiner Haut weg und verteilt ihn über die Gewebeoberfläche, wo er schnell verdunsten kann. Designs mit superweichem Mesh-Innenfutter gewährleisten eine optimale Luftzirkulation, während leichtgewichtige und atmungsaktive Modelle für Kühlung und optimalen Halt sorgen. Egal, für welchen Style du dich entscheidest, auf unsere Performance-Materialien kannst du dich immer verlassen. Sie passen sich deinen Bewegungen an und behalten stets ihre Form. Da kann das nächste Training gerne kommen!
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf eines blauen Sport-BHs auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.