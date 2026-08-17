Chelsea Ausweichtrikot 2025/26: demonstriere deine Treue
Egal, was dich in dieser Saison erwartet: Unterstütze den FC Chelsea in einem 3. Trikot bei jedem noch so schwierigen Match. Ob du das vom Sofa aus tust oder vielleicht sogar auf der Tribüne stehst, lebe deine Leidenschaft in den passenden Shorts und Shirts voll aus. Hier erwarten dich die Grafiken und Farbdesigns, die sowohl die Herren- als auch die Damenmannschaften in der aktuellen Saison tragen – natürlich auch inklusive neuem Total 90 Chelsea Trikot.
Was ist fast noch schöner, als beim schönsten Spiel der Welt zuzuschauen? Selbst auf dem Spielfeld zu stehen. Und dafür brauchst du leistungsstarke Kleidung. Deswegen stellen wir unsere Chelsea Ausweichtrikots mit der ausgezeichneten Dri-FIT Technologie her: Die feuchtigkeitsableitenden Fasern leiten den Schweiß von der Haut ab und transportieren ihn an die Oberfläche des Stoffes, damit er schneller verdunstet. Dank der atmungsaktiven Eigenschaften wird zudem die Luftzirkulation um den ganzen Körper herum gefördert. Das bedeutet, dass du überschüssige Hitze effizienter abführen kannst. Das Resultat? Ein angenehm kühles Tragegefühl und volle Konzentration auf den Ball. Wenn du extra Lagen für das Training bei kaltem Wetter brauchst, hol dir Langarmshirts und Hosen in eng anliegenden, minimalistischen Silhouetten. Sie isolieren nicht nur hervorragend, sondern sind dabei auch noch federleicht.
Hol deinem angehenden Fußballstar ein drittes Chelsea Trikot, damit auch der Nachwuchs seine Fähigkeiten verbessern kann. Bei den Kinderdesigns verwenden wir die gleichen hochwertigen Materialien wie in der Erwachsenenkollektion. Dank der schweißableitenden Eigenschaften ist lang anhaltende Frische also auch hier vorprogrammiert. Zusätzliche Stretch-Fasern im Gewebe fördern dabei die Bewegungsfreiheit, während sich die leichten, weichen Stoffe unglaublich angenehm auf der Haut anfühlen.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wenn auch du das möchtest, entscheide dich für ein 3. Trikot vom FC Chelsea, das mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.