Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica langärmliges Fußballtrikot (ältere Kinder)

Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper
Nike Replika-Longsleeve-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Ausverkauft:
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Mit diesem Paris Saint-Germain Replika-Trikot holst du dir den Look deines Lieblings-Torhüters. Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Smoke Grey/Weiß
- Style: HJ5267-010
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper
Mit diesem Paris Saint-Germain Replika-Trikot holst du dir den Look deines Lieblings-Torhüters. Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Die Details dieses Replika-Designs sind der Spielbekleidung der Teams nachempfunden.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Smoke Grey/Weiß
- Style: HJ5267-010
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper
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