Kroatien 2026/27 Nike Club Cap Poly 5P

Kroatien 2026/27 Club Cap Poly 5P

€ 27,99

Diese Nike Club Cap ist eine klassische, mittellange Cap mit vielen Styling-Optionen. Sie besteht aus geschmeidigem Baumwoll-Twill, der dank einer weichen Waschung für unkomplizierten Tragekomfort vom ersten Tag an sorgt. Der vorgebogene Schirm sorgt für lässigen Style, der verstellbare Riemen hinten ermöglicht eine optimale Passform.

Vorteile Das Baumwoll-Twillmaterial sorgt für ein weiches, geschmeidiges Tragegefühl und unkomplizierten Tragekomfort den ganzen Tag über. Das mittelhohe Design passt gerade richtig auf den Kopf und verleiht dir einen Look, der einfach und vielseitig zu stylen ist.