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Inter Mailand 2026 Stadium SE Nike ACG Replika-Fußball-Trikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder) - Hyper Blue/Schwarz/Safety Orange

Recyclingmaterialien

Inter Mailand 2026 Stadium SE

Nike ACG Replika-Fußball-Trikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)

€ 79,99
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Zum ersten Mal überhaupt bringt ACG Inter Mailand vom Spielfeld in die Alpen. Dieses Replika-Trikot bringt die Mailänder und die Natur zusammen. So kannst du deinen Verein auf jedem Höhenmeter repräsentieren. Wenn du aber wirklich hoch hinaus willst, zieh dir eine Jacke darüber.


  • Gezeigte Farbe: Hyper Blue/Schwarz/Safety Orange
  • Style: IB3536-413

Inter Mailand 2026 Stadium SE

€ 79,99

Zum ersten Mal überhaupt bringt ACG Inter Mailand vom Spielfeld in die Alpen. Dieses Replika-Trikot bringt die Mailänder und die Natur zusammen. So kannst du deinen Verein auf jedem Höhenmeter repräsentieren. Wenn du aber wirklich hoch hinaus willst, zieh dir eine Jacke darüber.

Den Trikots der Profis nachempfunden

Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.

Trockenes Tragegefühl

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • Replika-Design
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Hyper Blue/Schwarz/Safety Orange
  • Style: IB3536-413

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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