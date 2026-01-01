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England 2026/27
Nike Skills Fußball
€ 19,99
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Wenn du deine Beinarbeit verbessern möchtest, ist dieser Ball dank seiner kleineren Größe ideal, um deine Fähigkeiten zu trainieren.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Obsidian
- Style: IQ7542-100
England 2026/27
€ 19,99
Wenn du deine Beinarbeit verbessern möchtest, ist dieser Ball dank seiner kleineren Größe ideal, um deine Fähigkeiten zu trainieren.
Vorteile
Der Ball in Größe 1 eignet sich ideal zur Verbesserung deines Spiels, egal wie alt du bist.
Produktinformationen
- Durch die maschinengenähte, texturierte Hülle werden Form, Ballgefühl und Strapazierfähigkeit optimiert. Die Gummiblase sorgt für Druck- und Formbeständigkeit.
- 62 % Polyester / 28 % Nylon / 5 % Gummi / 5 % Elastan
- Gezeigte Farbe: Weiß/Obsidian
- Style: IQ7542-100
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England 2026/27
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