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Brasilien 2026/27 Nike Academy Ball - Canary/Light Menta/Light Photo Blue

Brasilien 2026/27 Academy Ball

Nike Academy Ball

€ 32,99

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Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.


  • Gezeigte Farbe: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
  • Style: IQ7564-724

Brasilien 2026/27 Academy Ball

€ 32,99

Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.

Vorteile

Die Nike Aerowsculpt-Technologie nutzt vorgeformte Kerben, um die Luftzirkulation auf der Balloberfläche zu unterbrechen, und sorgt so für weniger Widerstand und eine stabilere Flugbahn.

Produktinformationen

  • Die strukturierte Hülle ermöglicht ein gleichmäßiges Ballgefühl beim Passen, Schießen und Dribbeln. Die Gummiblase sorgt für Druck- und Formbeständigkeit.
  • 67 % Gummi / 10 % Polyurethan (PU) / 13 % Polyester / 10 % Ethylenvinylacetat (EVA)
  • Gezeigte Farbe: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
  • Style: IQ7564-724

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