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Nike Brasilia 9.5 Trainingsschuhtasche (11 l) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Brasilia 9.5

Trainingsschuhtasche (11 l)

€ 22,99

Ausverkauft:

Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar

Dieses Produkt besteht zu mindestens 65 % aus recycelten Polyesterfasern

Die Nike Brasilia Schuhtasche bietet unterwegs Stauraum für deine Schuhe mit einer Trennung von deiner anderen Ausrüstung. Dank dem Griff am Ende kannst du unterwegs leicht darauf zugreifen. Dank der äußeren Reißverschlusstasche kommst du schnell an deine kleinen Gegenstände. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: DM3982-010

Nike Brasilia 9.5

€ 22,99

SCHNELL ZUGÄNGLICHER STAURAUM FÜR SCHUHE.

Die Nike Brasilia Schuhtasche bietet unterwegs Stauraum für deine Schuhe mit einer Trennung von deiner anderen Ausrüstung. Dank dem Griff am Ende kannst du unterwegs leicht darauf zugreifen. Dank der äußeren Reißverschlusstasche kommst du schnell an deine kleinen Gegenstände. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.

Vorteile

  • Das obere Reißverschlussfach nimmt die Schuhe auf.
  • Die Reißverschlusstasche außen hält kleinere Gegenstände griffbereit.
  • Der Griff an der Seite erleichtert das Tragen.

Produktinformationen

  • Ca. 33 x 15 x 18 cm (L x B x H)
  • 11 l
  • 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: DM3982-010

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (4)

5 Sterne

  • praktisch, sauber

    KatrinB896734485

    Praktisch für die Reise, Kurztripps.

  • Il Top

    Luca940326793

    Come sempre il top in stile, materiale ed utilità

  • CAPIENTE

    PIO81

    IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE

Nike Brasilia 9.5 Trainingsschuhtasche (11 l)

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