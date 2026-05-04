A'ja Wilson Damen-Basketballtanktop

A'ja Wilson

€ 44,99

Mit kompromisslosem Komfort kannst du dein Bestes geben. Dieses weit geschnittene, von Muscle-Tank-Tops inspirierte Oberteil lässt sich leicht einstecken, um den perfekten A'ja-Look zu kreieren, oder locker tragen, um so ein luftiges Tragegefühl zu erzeugen. Das Poly-Baumwollmischgewebe ist von Natur aus atmungsaktiv, sodass es jederzeit für den Court bereit ist.

Vorteile A'jas Logo basiert auf dem Stern, den sie immer in ihrer Unterschrift zeichnet. Ihr Logo ist stark, mutig und verspielt – genau wie die Energie, die sie auf den Court bringt.