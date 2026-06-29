ACG Radical AirFlow Fly Cap verstellbare Dri-FIT Traillauf-Cap

Perfect travel hat
Adam948596969
Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
Recyclingmaterialien
Bald verfügbar
Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Diese wettkampftaugliche ACG Fly Cap wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deinen Kopf. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.
ACG Radical AirFlow Fly Cap
REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.
Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Diese wettkampftaugliche ACG Fly Cap wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deinen Kopf. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.
Radical AirFlow ist ein extrem atmungsaktives Material mit offenen Maschen, was dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen.
Das weiche, offenmaschige Strickmaterial fühlt sich auf der Haut geschmeidig an und lässt Körperwärme schnell entweichen. Mit dem Klettverschluss mit ACG-Logo kannst du die Passform unterwegs leicht anpassen.
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
ACG Radical AirFlow Fly Cap