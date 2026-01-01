Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 15 cm, Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Sammle Kilometer in diesen leichten, atmungsaktiven Shorts. Außerdem haben wir Einsätze mit 4-Wege-Stretchmaterial für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit hinzugefügt. Dank der vier Taschen hast du beim Laufen deine Essentials immer griffbereit.
- Gezeigte Farbe: Sequoia/Light Army/Summit White
- Style: IM5134-355
ACG "Chamo Camo"
Sammle Kilometer in diesen leichten, atmungsaktiven Shorts. Außerdem haben wir Einsätze mit 4-Wege-Stretchmaterial für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit hinzugefügt. Dank der vier Taschen hast du beim Laufen deine Essentials immer griffbereit.
Trockener Tragekomfort
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst. Einsätze mit Vier-Wege-Stretch sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Aufbewahrung passend für Trailläufe
Diese Shorts haben vier Taschen – zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen – in denen du deine Essentials verstauen kannst.
Produktinformationen
- Body: 100 % Polyester. Einsatz: 80 % Polyester/20 % Elastan Futter: 92 % Polyester / 8 % Elastan
- Elastischer Saum am Innenslip
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- ACG- und Nike Swoosh-Logos mit reflektierenden Designelementen
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Sequoia/Light Army/Summit White
- Style: IM5134-355
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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