Nike Academy Team Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l)

Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Die Nike Academy Team Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Die speziellen Fächer eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.
Nike Academy Team
PRAKTISCHER STAURAUM FÜR DEN WEG ZUM SPIELFELD.
Die Nike Academy Team Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Die speziellen Fächer eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.2 Sterne
Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
LisaP702958956
Please bring back the red one and also more coloured for women
Bag
LouiseB506296906
Great size bag for my son for the gym & easy to carry
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