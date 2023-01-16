Nike FC

Im Rahmen des wichtigsten internationalen Fußballereignisses 2022 sprechen FM Broadcast und Nike FC wieder mit interessanten Gästen. Dabei sind diesmal der britische VERSUS-Autor Mayowa Quadri, John Adekunle, deutscher Spieler beim Darwin FC, Founé Diawara, Mitbegründerin von "Les Hijabeuses", und Taiwo Awoniyi, nigerianischer Stürmer in der englischen Premier League. Sie reden über ihre Erfahrungen im Sport und im Leben und bringen ihre vielfältigen Perspektiven in die Diskussion über den Fußball ein, um eine bessere Zukunft zu schaffen, in der alle willkommen sind.