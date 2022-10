ขอแนะนำให้รู้จัก Lil C

หญิงสาวมากพรสวรรค์อายุ 25 ปีอย่าง Lil C ไม่เคยปล่อยให้สื่อกลางมาตีกรอบความคิดสร้างสรรค์ของเธอ ทักษะความสามารถของ Lil C ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นกว้างขวางครอบคลุมทักษะต่างๆ ทั้งการจัดรายการ การเป็นดีเจ รวมถึงการทำงานในฐานะ A&R (ฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปิน) ที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนนักคิดสร้างสรรค์รุ่นเยาว์เพื่อสร้างซาวด์เพลงใหม่ๆ แนวโพรเกรสซีฟ และ Lil C ก็ตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้นำไปเปิดให้ทั้งโลกฟัง

พอเป็นเรื่องการเปิดเพลงแบบที่ Lil C ชอบ ทุกคนเห็นตรงกันว่าเธอจะดื้อรั้นจนไม่ยอมฟังใคร และคงมีดีเจแค่ไม่กี่คนที่เชื่อในตัวเองขนาดนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ความดื้อรั้นนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะ Lil C มีเป้าหมายอันแน่วแน่ที่จะเปิดโอกาสและให้พื้นที่แก่ศิลปินที่เธอเชื่อมั่น ซึ่งกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมดนตรีที่สร้างกำลังใจได้อย่างเหลือล้น

ในฐานะแฟนคลับสโมสร Liverpool FC มาตั้งแต่ลืมตาดูโลก Lil C รู้ซึ้งดีว่าการต้องทดสอบความภักดีครั้งแล้วครั้งเล่านั้นเป็นอย่างไร เพราะอย่างไรเสีย นี่ก็คือสโมสรที่มักจะพลิกกลับมาชนะเสมอเพื่อลบล้างข้อกังขาของทุกคน เวลาที่คนไม่ได้หวังอะไรมากมายจากคุณ แต่คุณกลับทำได้เหนือความคาดหมาย นี่แหละคือนิยามที่แท้จริงของความเข้มแข็ง

Lil C คือใครบางคนที่คุณอยากเก็บไว้ลึกๆ ในใจ เธอมีจิตวิญญาณนักสู้ที่ไม่หวั่นไหวแม้ใครจะบอกว่า “ไม่” เพราะนั่นไม่ใช่ตัวตนของเธอ เพราะสโมสรของเธอไม่มีคำนี้อยู่ในพจนานุกรม