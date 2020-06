เปลี่ยนกรอบวิธีการพูดกับตัวเองใหม่

เป็นสุดยอดพันธมิตรของตัวเอง

ไม่ใช่แค่คุณหรอก ใครๆ ก็พูดกับตัวเองทั้งนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณบอกเกี่ยวกับตัวเองในหัว และการฝึกคำพูดของเจ้าเสียงเล็กๆ ในหัวนี่แหละคือกุญแจสำคัญ เพราะ “การพูดกับตัวเองอย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนาความมั่นใจ ในขณะเดียวกัน การพูดอย่างไม่เหมาะสมจะบั่นทอนความมั่นใจค่ะ” Angela Duckworth กล่าว เธอเป็นอาจารย์ประจำ University of Pennsylvania และเจ้าของหนังสือ “Grit: สิ่งที่ต้องมี…เมื่อคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิต” (Grit: The Power and Passion of Perseverance) ต่อไปนี้คือเหตุผลที่การพูดกับตัวเองทำให้ความทรหดของคุณเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่ยากกว่าเดิมได้