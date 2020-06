ให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนผ่านการดูแลตัวเอง

“เรื่องที่นำมาเปรียบเทียบได้ดีที่สุดคือตอนอยู่บนเครื่องบิน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนโดยใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนจะใส่ให้คนอื่นค่ะ” Angela Duckworth อาจารย์ประจำ University of Pennsylvania และเจ้าของหนังสือ Grit: สิ่งที่ต้องมี…เมื่อคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิต (Grit: The Power and Passion of Perseverance) “ก่อนจะช่วยใครได้ คุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณดูแลตัวเองได้แล้วผ่านการออกกำลังกาย นอนหลับ โยคะ หรือวิธีใดก็ตามที่ช่วยฟื้นคืนพลังให้กับคุณ” อาจฟังดูชัดเจนอยู่แล้ว แต่การเสริมสร้างความทรหด หรือก็คือพลังความอดทนที่ช่วยให้คุณข้ามผ่านอุปสรรคทั้งในการออกกำลังกายและในชีวิตได้ เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณเผชิญหน้ากับการท้าทายด้วยพลังอันเต็มเปี่ยม



ข้ออ้างประจำของคนที่ไม่ยอมดูแลตัวเองก็คือ “ยุ่งเกินไป” แต่ลองนำคำนี้ไปพูดกับ Julie Ertz นักฟุตบอลชื่อดังทีมชาติสหรัฐฯ ชุดสู้ศึกฟุตบอลโลกและโอลิมปิกดูสิ เธอตื่นเช้าเป็นพิเศษเพื่อดูแลตัวเองทุกๆ วันก่อนจะเริ่มการฝึกซ้อมสุดโหด “ฉันเป็นคนตื่นเช้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะ แล้วก็ชอบด้วย เพราะจะได้ดื่มกาแฟ ได้ออกไปวิ่ง แล้วก็ได้อ่านหนังสือ ยามเช้าคือช่วงเวลาของฉันค่ะ” เธอกล่าว “ฉันชอบใช้พื้นที่ส่วนตัวเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมค่ะ ฉันคิดว่าการใช้เวลาอยู่คนเดียวช่วยได้มากในเรื่องการมองโลกในแง่บวก การประเมินว่าฉันอยู่ ณ จุดไหน และฉันจำเป็นต้องไปยังจุดไหนค่ะ”



หากคุณคิดว่าตารางฝึกซ้อมของนักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งยังยุ่งไม่พอ นอกจากช่วงเช้าอันสงบสุขของเธอแล้ว Ertz ยังจัดเวลาส่วนอื่นเพื่อดูแลตัวเองเพิ่มเติมด้วย ไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำ โยคะเบาๆ เข้านอนเร็วเพื่อให้นอนได้ครบ 9 ชั่วโมง ทำสมาธิ และนวดตัวทั่วไป “การนวดทำให้ผ่อนคลายได้จริงๆ ค่ะ ไม่ใช่แค่กับกล้ามเนื้อ แต่ยังมีผลมากกับจิตใจด้วย” Ertz กล่าว เวลาทั้งหมดที่ใช้ดูแลตัวเองของ Ertz นั้นมีความสำคัญเท่าๆ กับเวลาที่ใช้ฝึกซ้อมในสนาม โดยช่วยให้เธอฝึกซ้อมได้ในสภาพที่พร้อมที่สุด



สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจวัตรนอกสนามของ Ertz ก็คือ ที่จริงแล้วการดูแลตัวเองนั้นเป็นการเสียสละ ไม่ใช่การเห็นแก่ตัว เราขอท้าให้คุณแบ่งเวลามาให้มากขึ้นเพื่อทำสิ่งที่จะฟื้นคืนพลังให้กับตัวคุณเอง แล้วลองสังเกตดูว่าการออกกำลังกาย งานที่ทำ หรือความสัมพันธ์ของคุณจัดการได้ง่ายขึ้นเพราะคุณมีเวลาใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนหรือไม่ นอกจากนี้ ลองใช้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ นี้เป็นโอกาสในการเพิ่มเวลาการดูแลตัวเองลงไปในวันวุ่นๆ ของคุณให้มากขึ้นด้วย



ทำให้เป็นนิสัย: ลองแทรกเวลาดูแลตัวเองสั้นๆ สัก 1 ช่วงเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณ เช่น หายใจเข้าลึกๆ และหายใจออกยาวๆ ในทุกครั้งที่ติดไฟแดง หรือไม่ก็ตั้งใจคิดถึงเป้าหมายที่ต้องทำในวันนั้นแทนการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียขณะทานอาหารเช้า และทุกครั้งที่คุณใช้เวลาฟื้นคืนพลังให้ตัวเองได้ ก็อย่าลืมแสดงความยินดีให้ตัวเองด้วย เพราะคุณกำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในชีวิตของคุณ