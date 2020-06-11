3 วิธีที่จะทำให้เด็กๆ สนุกสนานกับการออกกำลังกาย

การเคลื่อนไหว
อัพเดทล่าสุด: 11 มิถุนายน 2563

โดย Nike Training

3 วิธีที่จะทำให้เด็กๆ สนุกสนานกับการออกกำลังกาย
3 วิธีที่จะทำให้เด็กๆ สนุกสนานกับการออกกำลังกาย

วิธีทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นและมีแรงจูงใจในการเคลื่อนไหว

เคล็ดลับในการกระตุ้นให้เด็กๆ เคลื่อนไหวคืออะไร ก็คือทำให้สนุกไงล่ะ ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้ 3 วิธีที่แตกต่างกันที่จะเพิ่มความสนุกเพื่อให้เด็กๆ ไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือเด็กโตลุกขึ้นมาเคลื่อนไหว

ไม่มีใครต้องบอกคุณว่าการทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นเกี่ยวกับบางสิ่ง (งานบ้าน นัดพบแพทย์ นั่งรถทางไกล) จะต้องมีความสนุกเข้ามาร่วมด้วย การออกกำลังกายก็ไม่มีข้อยกเว้น “หากคุณไม่ตีกรอบกิจกรรมกายภาพให้เป็นแหล่งความบันเทิงในระดับหนึ่ง เด็กๆ ก็มีแนวโน้มที่จะหมดความสนใจอย่างรวดเร็ว” กล่าวโดย Karen Santesson หัวหน้างานที่ Child Development Center ของ Nike ผู้ที่ดำเนินโปรแกรมกิจกรรม Everybody Moves ซึ่งจัดทำร่วมกับ Shape America ของ Society of Health and Physical Educators ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจุดไหนใช่ไหม ลองไอเดียเหล่านี้เพื่อให้การเคลื่อนไหวไปด้วยกันนั้นสนุกสนาน

01. เปลี่ยนให้เป็นเกม
วิธีที่ง่าย (และว่ากันตรงๆ คือ ชัดเจนที่สุดแล้ว) ในการเติมความสนุกให้การออกกำลังกายคือการปรับเป็นเกม เพราะเกมคือความสนุกที่แฝงการเคลื่อนไหวร่างกายเอาไว้ Santesson กล่าวว่าเด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) มักจะชอบเกมง่ายๆ สำหรับเล่นในสนามอย่างวิ่งไล่จับ เออีไอโอยูหยุด และฟุตบอล ส่วนเด็กวัยประถมศึกษาก็มักจะชอบการฝ่าด่านวิบากที่มีสิ่งดึงดูดความสนใจ ซึ่งเหมาะกับช่วงวัยที่จดจ่อกับสิ่งต่างๆ น้อยลง ในการสร้างด่านวิบากขึ้นเอง ให้คุณตั้ง “อุปสรรค” ประมาณ 5 ถึง 6 อย่างไว้รอบสนามหรือตัวบ้าน เช่น หมอนตั้งซ้อนกันเพื่อให้เด็กกระโดดข้าม หรือกำหนดต้นไม้ขึ้นมา 2 ต้นที่ต้องทำท่าปูตอนเดินผ่าน จับเวลาและให้เด็กๆ ทำภารกิจให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงคอยส่งเสียงเชียร์เด็กๆ ระหว่างกิจกรรมด้วย

02. ให้พวกเขาได้ควบคุมตัวเองตามสมควร
“เด็กๆ มักจะชอบความรู้สึกที่ว่าได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง เพราะจะทำให้รู้สึกว่าได้กำหนดสิ่งต่างๆ เอง” Santesson กล่าว ลองกำหนดหน้าที่ให้เจ้าตัวน้อย (อายุประมาณ 3 ถึง 6 ปี) โดยให้เด็กๆ รู้ว่าตัวเองคือคู่หูออกกำลังกายของคุณที่จะต้องทำท่าโยคะตามคุณให้ได้มากที่สุด หรือต้องโยนลูกบอลเมดิซีนน้ำหนักเบาให้คุณขณะที่กำลังทำท่าซิทอัพ สำหรับเด็กโต ลองให้เด็กๆ เลือกการออกกำลังกายหรือสร้างกิจวัตรเองขึ้นใหม่เพื่อร่วมออกกำลังกายด้วยกัน ลองจัดท่าออกกำลังกายประมาณ 5 หรือ 6 ท่าที่เด็กๆ น่าจะสนใจ “เด็กๆ จะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้บอกให้พ่อแม่ทำอะไรสักอย่าง และการเห็นคุณเคลื่อนไหวอย่างเพลิดเพลินจะทำให้เด็กๆ มีแนวโน้มอยากทำตามมากขึ้น” Santesson เสริม ให้เด็กๆ ดูการออกกำลังกายที่นำโดย Nike Master Trainer ในคอลเลกชัน For the Whole Family รวมถึงเลือกการออกกำลังกายจากคอลเลกชัน Learn the Basics of Training ในแอพ NTC

3 วิธีที่จะทำให้เด็กๆ สนุกสนานกับการออกกำลังกาย
3 วิธีที่จะทำให้เด็กๆ สนุกสนานกับการออกกำลังกาย

“เด็กๆ จะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้บอกให้พ่อแม่ทำอะไรสักอย่าง และการเห็นคุณเคลื่อนไหวอย่างเพลิดเพลินจะทำให้เด็กๆ มีแนวโน้มอยากทำตามมากขึ้น”

Karen Santesson จากศูนย์พัฒนาเด็กของ Nike

03. ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ
ไม่ว่าคุณกำลังเล่นเกมที่เน้นการบริหารหัวใจ หรือให้เด็กๆ ออกกำลังกายร่วมด้วย ยิ่งพาเด็กๆ ออกจากโลกแห่งความจริงได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น “จินตนาการจะช่วยให้สมองของเด็กๆ มีส่วนร่วมยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ง่ายขึ้น และลดโอกาสที่เด็กๆ จะไขว้เขว” Santesson กล่าว

ตัวอย่างเช่น ลูกสาวของคุณไม่ใช่สาวน้อยวัย 3 ขวบ แต่เธอคือผีเสื้อที่โบยบินจากท้ายสนามไปยังด้านหน้า คุณอาจจะถามเธอว่า “ปีกของหนูสีอะไรเอ่ย” ส่วนลูกชายวัย 10 ขวบก็ไม่ได้กำลังเดินด้วยท่าเหยียดขางอเข่าไปรอบๆ ห้องนั่งเล่น แต่เขากำลังก้าวเหยียบหินเพื่อเลี่ยงทะเลลาวาร้อนระอุ ลองถามเขาว่า “ลูกจะหนีจากภูเขาไฟโซฟาได้เร็วขนาดไหนกันนะ โชว์หน่อยซิ” เด็กส่วนใหญ่จะรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเมื่อคุณแสดงท่าทีตื่นเต้นจริงๆ ไปกับพวกเขา และการสร้างฉากในจินตนาการเป็นวิธีที่ดีทีเดียว Santesson ยังแนะนำอีกด้วยว่าควรลองสร้างเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กๆ ในขณะนั้น เช่น บัลเล่ต์ ไดโนเสาร์ หรือนักกีฬา เพื่อให้เด็กๆ สนใจตั้งแต่ต้น

ถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่ได้ผล และคุณยังหาวิธีให้เด็กๆ รู้สึกคึกคักและอยากขยับตัวไม่ได้ Santesson บอกว่าการให้รางวัลจูงใจหลังกิจกรรมก็น่าลองเช่นกัน อย่างเช่น มีของว่างยามบ่ายหรือได้เล่นบอร์ดเกมตามใจเด็กๆ เราหวังว่าหลังจากเจ้าตัวน้อยเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสนุกสนานต่อเนื่องกันไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์แล้ว เด็กๆ จะหันมาเลือกเล่นสนุกด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าการนั่งติดโซฟาตัวคนเดียว

ดูข้อมูลการออกกำลังกายสำหรับครอบครัว
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3 วิธีที่จะทำให้เด็กๆ สนุกสนานกับการออกกำลังกาย, เข้าร่วม Nike Training Club

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เผยแพร่ครั้งแรก: 5 มิถุนายน 2563