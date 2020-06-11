3 วิธีที่จะทำให้เด็กๆ สนุกสนานกับการออกกำลังกาย
การเคลื่อนไหว
โดย Nike Training
วิธีทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นและมีแรงจูงใจในการเคลื่อนไหว
เคล็ดลับในการกระตุ้นให้เด็กๆ เคลื่อนไหวคืออะไร ก็คือทำให้สนุกไงล่ะ ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้ 3 วิธีที่แตกต่างกันที่จะเพิ่มความสนุกเพื่อให้เด็กๆ ไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือเด็กโตลุกขึ้นมาเคลื่อนไหว
ไม่มีใครต้องบอกคุณว่าการทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นเกี่ยวกับบางสิ่ง (งานบ้าน นัดพบแพทย์ นั่งรถทางไกล) จะต้องมีความสนุกเข้ามาร่วมด้วย การออกกำลังกายก็ไม่มีข้อยกเว้น “หากคุณไม่ตีกรอบกิจกรรมกายภาพให้เป็นแหล่งความบันเทิงในระดับหนึ่ง เด็กๆ ก็มีแนวโน้มที่จะหมดความสนใจอย่างรวดเร็ว” กล่าวโดย Karen Santesson หัวหน้างานที่ Child Development Center ของ Nike ผู้ที่ดำเนินโปรแกรมกิจกรรม Everybody Moves ซึ่งจัดทำร่วมกับ Shape America ของ Society of Health and Physical Educators ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจุดไหนใช่ไหม ลองไอเดียเหล่านี้เพื่อให้การเคลื่อนไหวไปด้วยกันนั้นสนุกสนาน
01. เปลี่ยนให้เป็นเกม
วิธีที่ง่าย (และว่ากันตรงๆ คือ ชัดเจนที่สุดแล้ว) ในการเติมความสนุกให้การออกกำลังกายคือการปรับเป็นเกม เพราะเกมคือความสนุกที่แฝงการเคลื่อนไหวร่างกายเอาไว้ Santesson กล่าวว่าเด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) มักจะชอบเกมง่ายๆ สำหรับเล่นในสนามอย่างวิ่งไล่จับ เออีไอโอยูหยุด และฟุตบอล ส่วนเด็กวัยประถมศึกษาก็มักจะชอบการฝ่าด่านวิบากที่มีสิ่งดึงดูดความสนใจ ซึ่งเหมาะกับช่วงวัยที่จดจ่อกับสิ่งต่างๆ น้อยลง ในการสร้างด่านวิบากขึ้นเอง ให้คุณตั้ง “อุปสรรค” ประมาณ 5 ถึง 6 อย่างไว้รอบสนามหรือตัวบ้าน เช่น หมอนตั้งซ้อนกันเพื่อให้เด็กกระโดดข้าม หรือกำหนดต้นไม้ขึ้นมา 2 ต้นที่ต้องทำท่าปูตอนเดินผ่าน จับเวลาและให้เด็กๆ ทำภารกิจให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงคอยส่งเสียงเชียร์เด็กๆ ระหว่างกิจกรรมด้วย
02. ให้พวกเขาได้ควบคุมตัวเองตามสมควร
“เด็กๆ มักจะชอบความรู้สึกที่ว่าได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง เพราะจะทำให้รู้สึกว่าได้กำหนดสิ่งต่างๆ เอง” Santesson กล่าว ลองกำหนดหน้าที่ให้เจ้าตัวน้อย (อายุประมาณ 3 ถึง 6 ปี) โดยให้เด็กๆ รู้ว่าตัวเองคือคู่หูออกกำลังกายของคุณที่จะต้องทำท่าโยคะตามคุณให้ได้มากที่สุด หรือต้องโยนลูกบอลเมดิซีนน้ำหนักเบาให้คุณขณะที่กำลังทำท่าซิทอัพ สำหรับเด็กโต ลองให้เด็กๆ เลือกการออกกำลังกายหรือสร้างกิจวัตรเองขึ้นใหม่เพื่อร่วมออกกำลังกายด้วยกัน ลองจัดท่าออกกำลังกายประมาณ 5 หรือ 6 ท่าที่เด็กๆ น่าจะสนใจ “เด็กๆ จะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้บอกให้พ่อแม่ทำอะไรสักอย่าง และการเห็นคุณเคลื่อนไหวอย่างเพลิดเพลินจะทำให้เด็กๆ มีแนวโน้มอยากทำตามมากขึ้น” Santesson เสริม ให้เด็กๆ ดูการออกกำลังกายที่นำโดย Nike Master Trainer ในคอลเลกชัน For the Whole Family รวมถึงเลือกการออกกำลังกายจากคอลเลกชัน Learn the Basics of Training ในแอพ NTC
“เด็กๆ จะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้บอกให้พ่อแม่ทำอะไรสักอย่าง และการเห็นคุณเคลื่อนไหวอย่างเพลิดเพลินจะทำให้เด็กๆ มีแนวโน้มอยากทำตามมากขึ้น”
Karen Santesson จากศูนย์พัฒนาเด็กของ Nike
03. ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ
ไม่ว่าคุณกำลังเล่นเกมที่เน้นการบริหารหัวใจ หรือให้เด็กๆ ออกกำลังกายร่วมด้วย ยิ่งพาเด็กๆ ออกจากโลกแห่งความจริงได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น “จินตนาการจะช่วยให้สมองของเด็กๆ มีส่วนร่วมยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ง่ายขึ้น และลดโอกาสที่เด็กๆ จะไขว้เขว” Santesson กล่าว
ตัวอย่างเช่น ลูกสาวของคุณไม่ใช่สาวน้อยวัย 3 ขวบ แต่เธอคือผีเสื้อที่โบยบินจากท้ายสนามไปยังด้านหน้า คุณอาจจะถามเธอว่า “ปีกของหนูสีอะไรเอ่ย” ส่วนลูกชายวัย 10 ขวบก็ไม่ได้กำลังเดินด้วยท่าเหยียดขางอเข่าไปรอบๆ ห้องนั่งเล่น แต่เขากำลังก้าวเหยียบหินเพื่อเลี่ยงทะเลลาวาร้อนระอุ ลองถามเขาว่า “ลูกจะหนีจากภูเขาไฟโซฟาได้เร็วขนาดไหนกันนะ โชว์หน่อยซิ” เด็กส่วนใหญ่จะรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเมื่อคุณแสดงท่าทีตื่นเต้นจริงๆ ไปกับพวกเขา และการสร้างฉากในจินตนาการเป็นวิธีที่ดีทีเดียว Santesson ยังแนะนำอีกด้วยว่าควรลองสร้างเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กๆ ในขณะนั้น เช่น บัลเล่ต์ ไดโนเสาร์ หรือนักกีฬา เพื่อให้เด็กๆ สนใจตั้งแต่ต้น
ถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่ได้ผล และคุณยังหาวิธีให้เด็กๆ รู้สึกคึกคักและอยากขยับตัวไม่ได้ Santesson บอกว่าการให้รางวัลจูงใจหลังกิจกรรมก็น่าลองเช่นกัน อย่างเช่น มีของว่างยามบ่ายหรือได้เล่นบอร์ดเกมตามใจเด็กๆ เราหวังว่าหลังจากเจ้าตัวน้อยเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสนุกสนานต่อเนื่องกันไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์แล้ว เด็กๆ จะหันมาเลือกเล่นสนุกด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าการนั่งติดโซฟาตัวคนเดียว