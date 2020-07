3 วิธีที่จะทำให้เด็กๆ สนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ไม่มีใครต้องบอกคุณว่าการทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นเกี่ยวกับบางสิ่ง (งานบ้าน นัดพบแพทย์ นั่งรถทางไกล) จะต้องมีความสนุกเข้ามาร่วมด้วย การออกกำลังกายก็ไม่มีข้อยกเว้น “หากคุณไม่ตีกรอบกิจกรรมกายภาพให้เป็นแหล่งความบันเทิงในระดับหนึ่ง เด็กๆ ก็มีแนวโน้มที่จะหมดความสนใจอย่างรวดเร็ว” กล่าวโดย Karen Santesson หัวหน้างานที่ Child Development Center ของ Nike ผู้ที่ดำเนินโปรแกรมกิจกรรม Everybody Moves ซึ่งจัดทำร่วมกับ Shape America ของ Society of Health and Physical Educators ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจุดไหนใช่ไหม ลองไอเดียเหล่านี้เพื่อให้การเคลื่อนไหวไปด้วยกันนั้นสนุกสนาน



01. เปลี่ยนให้เป็นเกม

วิธีที่ง่าย (และว่ากันตรงๆ คือ ชัดเจนที่สุดแล้ว) ในการเติมความสนุกให้การออกกำลังกายคือการปรับเป็นเกม เพราะเกมคือความสนุกที่แฝงการเคลื่อนไหวร่างกายเอาไว้ Santesson กล่าวว่าเด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) มักจะชอบเกมง่ายๆ สำหรับเล่นในสนามอย่างวิ่งไล่จับ เออีไอโอยูหยุด และฟุตบอล ส่วนเด็กวัยประถมศึกษาก็มักจะชอบการฝ่าด่านวิบากที่มีสิ่งดึงดูดความสนใจ ซึ่งเหมาะกับช่วงวัยที่จดจ่อกับสิ่งต่างๆ น้อยลง ในการสร้างด่านวิบากขึ้นเอง ให้คุณตั้ง “อุปสรรค” ประมาณ 5 ถึง 6 อย่างไว้รอบสนามหรือตัวบ้าน เช่น หมอนตั้งซ้อนกันเพื่อให้เด็กกระโดดข้าม หรือกำหนดต้นไม้ขึ้นมา 2 ต้นที่ต้องทำท่าปูตอนเดินผ่าน จับเวลาและให้เด็กๆ ทำภารกิจให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงคอยส่งเสียงเชียร์เด็กๆ ระหว่างกิจกรรมด้วย



02. ให้พวกเขาได้ควบคุมตัวเองตามสมควร

“เด็กๆ มักจะชอบความรู้สึกที่ว่าได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง เพราะจะทำให้รู้สึกว่าได้กำหนดสิ่งต่างๆ เอง” Santesson กล่าว ลองกำหนดหน้าที่ให้เจ้าตัวน้อย (อายุประมาณ 3 ถึง 6 ปี) โดยให้เด็กๆ รู้ว่าตัวเองคือคู่หูออกกำลังกายของคุณที่จะต้องทำท่าโยคะตามคุณให้ได้มากที่สุด หรือต้องโยนลูกบอลเมดิซีนน้ำหนักเบาให้คุณขณะที่กำลังทำท่าซิทอัพ สำหรับเด็กโต ลองให้เด็กๆ เลือกการออกกำลังกายหรือสร้างกิจวัตรเองขึ้นใหม่เพื่อร่วมออกกำลังกายด้วยกัน ลองจัดท่าออกกำลังกายประมาณ 5 หรือ 6 ท่าที่เด็กๆ น่าจะสนใจ “เด็กๆ จะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้บอกให้พ่อแม่ทำอะไรสักอย่าง และการเห็นคุณเคลื่อนไหวอย่างเพลิดเพลินจะทำให้เด็กๆ มีแนวโน้มอยากทำตามมากขึ้น” Santesson เสริม ให้เด็กๆ ดูการออกกำลังกายที่นำโดย Nike Master Trainer ในคอลเลกชัน For the Whole Family รวมถึงเลือกการออกกำลังกายจากคอลเลกชัน Learn the Basics of Training ในแอพ NTC