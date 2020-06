HIT เพื่อเพิ่มเวลาและผลลัพธ์ให้สูงที่สุด

การออกกำลังกายสุดเจ๋งนี้มีชื่อว่า HIT ซึ่งย่อมาจาก High Intensity Training (เทรนนิ่งแบบเข้มข้นสูง) มีลักษณะคือให้คุณทุ่มเต็มที่ในการระเบิดพลังช่วงสั้นๆ ฟื้นกำลัง แล้วทำซ้ำ ซึ่งช่วยให้คุณเร่งอัตราการเต้นของหัวใจให้พุ่งสูงได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้บรรลุโซนเทรนนิ่งสูงสุดของคุณ แทนที่จะนึกถึงการออกกำลังกายแบบจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆ ด้วยความเร็วคงที่ ให้นึกภาพว่า HIT คือการสลับไปมาระหว่างการสปรินท์เต็มพลังกับการฟื้นกำลัง

คุณอาจเคยลุยกับ HIT มาบ้างแล้วในรูปแบบของ Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) และ Dropset ซึ่งการออกกำลังกายเหล่านี้เป็นเซ็ตเรียกเหงื่อที่สนุกและมีประสิทธิภาพ ทำให้หัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น ท่าสำหรับส่วนของการใช้พลังเต็มที่ที่ฉันใช้บ่อยที่สุดในการออกกำลังกายของฉันคือท่าเบอร์ปี ท่าปีนภูเขา กระโดดพับเข่า และท่าวิดพื้น โดยทั่วไปแล้ว การออกกำลังกาย HIT จะรวมถึงการออกกำลังกายทั่วทั้งร่างกายด้วย ซึ่งท้าทายความแข็งแรง ความสามารถแบบพลัยโอเมตริก และระบบหัวใจและหลอดเลือดในเวลาเดียวกัน