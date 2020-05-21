HIT เพื่อเพิ่มเวลาและผลลัพธ์ให้สูงที่สุด

HIT เพิ่มเวลาและผลลัพธ์ให้สูงที่สุด
การโค้ชและโภชนาการ
โดย Kirsty Godso
วิธีพัฒนาสภาพร่างกาย ความแข็งแรง และการเผาผลาญไขมัน ฉบับเร่งรัด
เหตุผลที่ HIT เป็นส่วนสำคัญในการวางโปรแกรมการออกกำลังกายของฉัน ก็เพราะว่าให้ผลลัพธ์ได้อย่างดีเยี่ยมในเวลาเพียงเล็กน้อย นอกจากมีประสิทธิภาพแล้ว คุณยังออกกำลังกาย HIT ได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ อีกด้วย
การเพิ่ม HIT เข้าในกิจวัตรของคุณสัปดาห์ละ 2 ครั้งนั้นเพียงพอแล้วที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และยังช่วยปกป้องคุณจากการเหนื่อยล้าจนหมดแรงอีกด้วย การออกกำลังกายประเภทนี้จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการเผาผลาญที่จะทำให้คุณเผาผลาญแคลอรี่ได้อีกหลายชั่วโมงหลังออกกำลังกาย โดย HIT เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด ส่งเสริมความเข้มแข็งโดยรวมของร่างกาย เพิ่มมวลกล้ามเนื้อลีน และเผาผลาญไขมัน
“การเพิ่ม HIT เข้าในกิจวัตรของคุณสัปดาห์ละ 2 ครั้งนั้นเพียงพอแล้วที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และยังช่วยปกป้องคุณจากการเหนื่อยล้าจนหมดแรงอีกด้วย”
Kristy Godso
การออกกำลังกายสุดเจ๋งนี้มีชื่อว่า HIT ซึ่งย่อมาจาก High Intensity Training (เทรนนิ่งแบบเข้มข้นสูง) มีลักษณะคือให้คุณทุ่มเต็มที่ในการระเบิดพลังช่วงสั้นๆ ฟื้นกำลัง แล้วทำซ้ำ ซึ่งช่วยให้คุณเร่งอัตราการเต้นของหัวใจให้พุ่งสูงได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้บรรลุโซนเทรนนิ่งสูงสุดของคุณ แทนที่จะนึกถึงการออกกำลังกายแบบจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆ ด้วยความเร็วคงที่ ให้นึกภาพว่า HIT คือการสลับไปมาระหว่างการสปรินท์เต็มพลังกับการฟื้นกำลัง
คุณอาจเคยลุยกับ HIT มาบ้างแล้วในรูปแบบของ Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) และ Dropset ซึ่งการออกกำลังกายเหล่านี้เป็นเซ็ตเรียกเหงื่อที่สนุกและมีประสิทธิภาพ ทำให้หัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น ท่าสำหรับส่วนของการใช้พลังเต็มที่ที่ฉันใช้บ่อยที่สุดในการออกกำลังกายของฉันคือท่าเบอร์ปี ท่าปีนภูเขา กระโดดพับเข่า และท่าวิดพื้น โดยทั่วไปแล้ว การออกกำลังกาย HIT จะรวมถึงการออกกำลังกายทั่วทั้งร่างกายด้วย ซึ่งท้าทายความแข็งแรง ความสามารถแบบพลัยโอเมตริก และระบบหัวใจและหลอดเลือดในเวลาเดียวกัน
“ฉันชอบการออกกำลังกาย HIT เพราะเหมือนได้เป็นอิสระมากช่วงที่หายใจไม่ทัน”
Kristy Godso
ฉันชอบการออกกำลังกาย HIT เพราะเหมือนได้เป็นอิสระมากช่วงที่หายใจไม่ทัน ฉันอยากผลักดันตัวเองไปให้ถึงขีดสุด และดูว่าตัวเองจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ เป็นความท้าทายที่สนุกและเป็นโอกาสที่จะได้ใส่ใจตัวเอง ดังนั้น ในครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกหายใจไม่ทันช่วงที่เล่น HIT ของหนึ่งในเซ็ตการออกกำลังกายของฉัน ให้นึกถึงข้อดีทั้งหลายที่ร่างกายของคุณจะได้รับ มาเริ่มกันเลย (อย่าลืมว่าต้องจัดท่าทางให้ถูกต้องด้วยนะ)