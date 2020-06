โค้ชเด็กๆ ด้วยความมั่นใจ

วิธีการใช้การสนับสนุนในเชิงบวกเพื่อช่วยให้เด็กๆได้รับประโยชน์สูงสุดจากกีฬา

พยายามทำให้เด็กๆ แอ็คทีฟเมื่อออกไปข้างนอกไม่ได้นั้นเป็นเรื่องท้าทาย ในบทความนี้หนึ่งในโค้ชจาก Nike Made to Play ของเราจะแบ่งปันเคล็ดลับในการทำให้เด็กๆ มีแรงจูงใจและลุกออกจากโซฟา บอกไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องเล่นสนุกทั้งนั้น



การทำให้เด็กๆ แอ็คทีฟเมื่อออกไปข้างนอกไม่ได้นั้นเป็นเรื่องท้าทาย เราจึงขอให้ทีม Made to Play ของ Nike บอกวิธีทำให้เด็กลุกขึ้นจากโซฟาโดยใช้หลัก 6 C ในการโค้ช โค้ช Made To Play ของเรากำลังทำให้เด็ก 17 ล้านคนทั่วโลกขยับร่างกาย พวกเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้ว สัปดาห์นี้ Julia Winkler โค้ชของโปรแกรมฟุตบอลเยาวชน Berlin Kickt จะอธิบายวิธีเพิ่มความมั่นใจ