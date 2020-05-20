โค้ชเด็กๆ ด้วยความมั่นใจ
การเคลื่อนไหว
โดย Nike Training
วิธีการใช้การสนับสนุนในเชิงบวกเพื่อช่วยให้เด็กๆได้รับประโยชน์สูงสุดจากกีฬา
พยายามทำให้เด็กๆ แอ็คทีฟเมื่อออกไปข้างนอกไม่ได้นั้นเป็นเรื่องท้าทาย ในบทความนี้หนึ่งในโค้ชจาก Nike Made to Play ของเราจะแบ่งปันเคล็ดลับในการทำให้เด็กๆ มีแรงจูงใจและลุกออกจากโซฟา บอกไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องเล่นสนุกทั้งนั้น
การทำให้เด็กๆ แอ็คทีฟเมื่อออกไปข้างนอกไม่ได้นั้นเป็นเรื่องท้าทาย เราจึงขอให้ทีม Made to Play ของ Nike บอกวิธีทำให้เด็กลุกขึ้นจากโซฟาโดยใช้หลัก 6 C ในการโค้ช โค้ช Made To Play ของเรากำลังทำให้เด็ก 17 ล้านคนทั่วโลกขยับร่างกาย พวกเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้ว สัปดาห์นี้ Julia Winkler โค้ชของโปรแกรมฟุตบอลเยาวชน Berlin Kickt จะอธิบายวิธีเพิ่มความมั่นใจ
ความมั่นใจมาเป็นอันดับหนึ่ง
"อย่าละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือความสนุก” Julia กล่าว เธอที่ต้องบอกลาการเป็นนักฟุตบอลกึ่งอาชีพเนื่องจากอาการบาดเจ็บ และตอนนี้เธอก็เททั้งใจให้กับการโค้ช ตอนนี้เธอมุ่งเน้นให้เด็กๆ แอ็คทีฟและออกกำลังกายเป็นครอบครัว “มองโลกในแง่ดีเสมอแล้วหัวเราะไปด้วยกันค่ะ”
การเชียร์เด็กๆ และทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นแชมป์จะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้กับความมั่นใจ อย่างที่ Julia กล่าวว่า “เด็กที่เล่นกีฬากับพ่อแม่จะสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจ ซึ่งทำให้การมองตัวเองของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นค่ะ” เราทราบแล้วว่าคุณเป็นแฟนตัวยงของพวกเขาอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องกีฬา เราก็ต้องร้องเชียร์ให้ดังกว่าเดิม ลูบหลังให้กำลังใจมากกว่าเดิม และตื่นเต้นกับความสำเร็จของลูกให้มากขึ้นกว่าปกติ
“เด็กที่เล่นกีฬากับพ่อแม่จะสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจ ซึ่งทำให้การมองตัวเองของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นค่ะ”
Julia Winkler โค้ชจาก Berlin Kickt
มุ่งที่เป้าหมาย
การเห็นพัฒนาการจะช่วยให้เด็กๆ รู้สึกมั่นใจมากขึ้นด้วย Julia กล่าวว่า “ใช้เวลานั่งคุยกับลูกๆ เพื่อตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวสำหรับสัปดาห์ที่จะถึง จินตนาการภาพเป้าหมายเหล่านั้นแล้วแปะไว้ที่ตู้เย็นค่ะ” เธอสนับสนุนเด็กๆ ที่เธอดูแลอยู่ให้ควบคุมการเทรนนิ่งของตัวเอง “เปิดโอกาสให้ลูกออกไอเดียเกี่ยวกับกีฬา แล้วสร้างธรรมเนียมเกี่ยวกับการเล่นกีฬาเป็นประจำค่ะ เริ่มต้นที่เวลาเดียวกันทุกวันแล้วสร้างโครงสร้างเพื่อช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้น”
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