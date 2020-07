การโค้ชเด็กๆ ด้วยความชัดเจน

เมื่อบอกกฎกติกาให้ชัดเจนและกระชับ เด็กๆ ก็จะมีเวลาได้เล่นมากขึ้น

เรียนรู้วิธีการทำให้เด็กๆ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของตนอยู่ตลอดโดยการให้กฎกติกาที่กระชับและตรงประเด็น เด็กๆ จะรู้สึกสนุก ส่วนคุณเองก็จะปวดหัวน้อยลง เรียกได้ว่าดีต่อใจกับทุกคน



เมื่อเด็กๆ อยู่แต่กับบ้านนานๆ พวกเขาก็จะรู้สึกกระวนกระวายมาก ซึ่งหมายถึงว่าเด็กๆ ต้องการปลดปล่อยพลังงานที่มีอยู่ล้นเหลือออกบ้าง และเพื่อเป็นการบรรเทาความกังวลใจนี้ เราจึงได้แบ่งปันหลัก 6 C ของการโค้ช เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้ขยับแข้งขยับขา



ตัว C ประจำสัปดาห์นี้คือ “Clear and Concise” (ชัดเจนและกระชับ) โดยเราพูดคุยกับ Elaisa Bonorden โค้ชประจำ Girl Night Sessions ของ Nike ที่ Skatehalle ในกรุงเบอร์ลินเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม