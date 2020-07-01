การโค้ชเด็กๆ ด้วยความชัดเจน

โค้ชเด็กๆ ด้วยความชัดเจน
การโค้ช
โดย Nike Training
เมื่อบอกกฎกติกาให้ชัดเจนและกระชับ เด็กๆ ก็จะมีเวลาได้เล่นมากขึ้น
เรียนรู้วิธีการทำให้เด็กๆ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของตนอยู่ตลอดโดยการให้กฎกติกาที่กระชับและตรงประเด็น เด็กๆ จะรู้สึกสนุก ส่วนคุณเองก็จะปวดหัวน้อยลง เรียกได้ว่าดีต่อใจกับทุกคน
เมื่อเด็กๆ อยู่แต่กับบ้านนานๆ พวกเขาก็จะรู้สึกกระวนกระวายมาก ซึ่งหมายถึงว่าเด็กๆ ต้องการปลดปล่อยพลังงานที่มีอยู่ล้นเหลือออกบ้าง และเพื่อเป็นการบรรเทาความกังวลใจนี้ เราจึงได้แบ่งปันหลัก 6 C ของการโค้ช เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้ขยับแข้งขยับขา
ตัว C ประจำสัปดาห์นี้คือ “Clear and Concise” (ชัดเจนและกระชับ) โดยเราพูดคุยกับ Elaisa Bonorden โค้ชประจำ Girl Night Sessions ของ Nike ที่ Skatehalle ในกรุงเบอร์ลินเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ความรู้คือกุญแจสำคัญ
Elaisa สอนเด็กๆ เล่นสเก็ตบอร์ดที่ Skatehalle มาเป็นเวลาหลายปี วิธีการของเธอก็คือ “ให้ลองทำดูด้วยตัวเอง จะได้รู้ว่ายากแค่ไหน ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเด็กๆ จะต้องเรียนรู้อะไรบ้างในระหว่างเซสชัน และรู้ว่าเด็กๆ อาจจะติดขัดตรงไหนบ้าง”
“ยิ่งเข้าใจในกีฬาที่เด็กๆ เล่นมากเท่าไหร่ คุณก็จะให้คำแนะนำได้ดีขึ้นและชัดเจนขึ้นเท่านั้น” Elaisa กล่าว “ฉะนั้นก็ให้ค้นคว้าดูว่าคุณอยากจะสอนอะไร ก่อนที่จะเริ่มเซสชันเทรนนิ่ง”
ยิ่งกระชับยิ่งดี
Elaisa บอกว่า “เด็กๆ มีพลังงานล้นเหลือมากจริงๆ ” ซึ่งแปลว่าคุณไม่ควรให้พวกเขายืนเฉยๆ นานเกินไป พยายามใช้เวลาอธิบายกฎกติกาให้น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาทั้งเซสชัน เด็กๆ จะได้มีเวลาแอ็คทีฟได้เต็มที่ แค่ต้องไม่ลืมว่าคุณมีเวลาเพียงพอให้สื่อสารได้อย่างชัดเจน
เมื่อถึงเวลารวมกลุ่มอีกครั้ง ก็ขอให้เด็กๆ ประเมินตัวเองดูว่าพวกเขาทำได้ดีเพียงใดโดยใช้ระดับคะแนน 1 ถึง 5 เพื่อให้คุณปรับลักษณะการเทรนนิ่งได้เลยทันที Elaisa ยังพบว่าเด็กๆ ชอบ “การเฉลิมฉลองทุกความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ” อีกด้วย
สุดท้ายนี้ หากคุณคิดว่าหลัก 6 C ของการโค้ชนั้นเป็นประโยชน์ เราก็ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมรอคุณอยู่อีกเช่นกันเกี่ยวกับวิธีที่คุณและครอบครัวจะได้ฟิตและแอ็คทีฟอยู่เสมอ