การโค้ชเด็กด้วยการเฉลิมฉลอง

เมื่อสอนให้เด็กๆ ได้รู้จักกับวิธีการฉลองความทุ่มเทของตัวเอง คุณก็จะช่วยมีส่วนช่วยให้พวกเขาพัฒนาขึ้น

ในบทความนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการให้กำลังใจในเชิงบวกอย่างจริงใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กๆ เดินหน้าต่อไป แม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคก็ตาม และคุณจะได้รู้ว่าทำไมการทำเช่นนี้จึงช่วยให้เด็กๆ พัฒนาขึ้นได้



เมื่อเด็กๆ อยู่แต่ที่บ้าน การทำให้พวกเขาได้ขยับแข้งขยับขาและมีกำลังใจดีอยูุ่เสมอนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงนำบทเรียนจากความมุ่งมั่น Made to Play ของ Nike มาฝาก เพื่อย่อยหลัก 6 C ของการโค้ชให้คุณได้ทำความเข้าใจและช่วยให้เด็กๆ ทั้งคึกคัก ทั้งแอ็คทีฟอยู่ตลอด โดยในบทความนี้ เรามุ่งเน้นไปที่ตัว C ที่ย่อมาจาก Celebration (การเฉลิมฉลอง) และเราได้ Houda Loukili โค้ชประจำโปรแกรม Favela Street ในกรุงอัมสเตอร์ดัมมาช่วยอธิบายถึงคุณค่าของการเฉลิมฉลอง