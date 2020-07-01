การโค้ชเด็กด้วยการเฉลิมฉลอง

โค้ชเด็กๆ ด้วยการเฉลิมฉลอง
การโค้ช
โดย Nike Training
เมื่อสอนให้เด็กๆ ได้รู้จักกับวิธีการฉลองความทุ่มเทของตัวเอง คุณก็จะช่วยมีส่วนช่วยให้พวกเขาพัฒนาขึ้น
ในบทความนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการให้กำลังใจในเชิงบวกอย่างจริงใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กๆ เดินหน้าต่อไป แม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคก็ตาม และคุณจะได้รู้ว่าทำไมการทำเช่นนี้จึงช่วยให้เด็กๆ พัฒนาขึ้นได้
เมื่อเด็กๆ อยู่แต่ที่บ้าน การทำให้พวกเขาได้ขยับแข้งขยับขาและมีกำลังใจดีอยูุ่เสมอนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงนำบทเรียนจากความมุ่งมั่น Made to Play ของ Nike มาฝาก เพื่อย่อยหลัก 6 C ของการโค้ชให้คุณได้ทำความเข้าใจและช่วยให้เด็กๆ ทั้งคึกคัก ทั้งแอ็คทีฟอยู่ตลอด โดยในบทความนี้ เรามุ่งเน้นไปที่ตัว C ที่ย่อมาจาก Celebration (การเฉลิมฉลอง) และเราได้ Houda Loukili โค้ชประจำโปรแกรม Favela Street ในกรุงอัมสเตอร์ดัมมาช่วยอธิบายถึงคุณค่าของการเฉลิมฉลอง
ชมเชยความก้าวหน้า
“เด็กๆ จะเบ่งบานได้ก็ต่อเมื่อเราคอยดูแลในเรื่องจิตใจ” Houda กล่าว
ส่วนวิธีการนั้น Houda บอกว่า “ก็ด้วยการชมเด็กๆ อย่างจริงใจ” และสิ่งสำคัญเวลาให้คำชมก็คือเราต้องเจาะจงลงไปในสิ่งที่เด็กๆ ควบคุมได้ เช่น ความทุ่มเทหรือความตั้งใจ ดังนั้นการชมด้วยประโยคเช่น “พี่รู้ว่าการออกกำลังกายมันยาก แต่หนูก็ยังสู้ต่อไปไม่หยุดเลย” ถือเป็นประโยคที่ยอดเยี่ยม
คำพูดให้กำลังใจเล็กๆ แต่จริงใจเช่นนี้จะส่งผลดีไปได้ยาวนาน Houda ยังบอกอีกด้วยว่าแม้ “เราจะให้คำชมบ่อยๆ ได้” แต่เราก็ต้อง “อดทนรอ” และไม่ตั้งความหวังไว้สูงเกินไปในทันที
เด็กๆ คือแชมป์เปี้ยนตัวน้อยของคุณ ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆ เล็กๆ น้อยๆ” ตามที่ Houda บอกไว้ว่า “สร้างกำลังใจให้ดีเสมอและเฉลิมฉลองกับชีวิต”
“ชมเด็กๆ อย่างจริงใจ”
Houda Loukili โค้ชประจำโปรแกรม Favela Street
เป็นทีมเดียวกัน
สิ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คืออย่าลืมแสดงให้เด็กๆ เห็นว่าคุณอยู่ข้างเดียวกันกับพวกเขา แม้ว่าเด็กๆ จะทำผิดพลาดก็ตาม คุณสร้างช่วงเวลาสานสัมพันธ์ที่แท้จริงได้ด้วยการให้กำลังใจเด็กๆ อย่างเต็มที่ เช่น แปะมือไฮไฟว์ ต้องทำให้เด็กๆ รู้ว่าคุณเป็นแฟนตัวยงของพวกเขา Houda บอกว่า “ให้กำลังใจเด็กๆ เป็นพิเศษ” โดยเฉพาะเมื่อพวกเขากำลังเผชิญกับอุปสรรค หากเด็กๆ พูดว่า “หนูทำไม่ได้” คุณก็ตอบกลับไปได้ว่า “ถึงจะยังทำไม่ได้ แต่พี่ก็เชื่อว่า ถ้าหนูพยายามต่อไป หนูจะทำได้แน่นอน”