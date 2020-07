การโค้ชเด็กๆ ให้กล้าตัดสินใจ

การตัดสินใจเลือกที่ดีจะช่วยให้ทั้งเด็กๆ และตัวคุณเองได้เคลื่อนไหวและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ

เมื่อเราใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น การทำให้เด็กๆ แอ็คทีฟอยู่เสมออาจไม่ใช่เรื่องง่าย เราจึงนำบทเรียนจากความมุ่งมั่น Made to Play ของ Nike มาฝาก เพื่อย่อยหลัก 6 C ของการโค้ชให้คุณได้ทำความเข้าใจเป็นรายสัปดาห์ เหมาะสำหรับการช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ กระฉับกระเฉงและได้ขยับแข้งขยับขาอีกครั้ง



ตัว C ประจำสัปดาห์นี้ “Choice” (ทางเลือก) เราหันไปหา Njabulo Ngxongo โค้ช Nike ประจำ Sportstec ในโซเวโต แอฟริกาใต้ เพื่อขอให้เขาช่วยอธิบายถึงวิธีการส่งเสริมเด็กๆ ในการตัดสินใจเลือก