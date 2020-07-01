การโค้ชเด็กๆ ให้กล้าตัดสินใจ

โค้ชเด็กๆ ให้ตัดสินใจเลือก
การโค้ช
โดย Nike Training
การตัดสินใจเลือกที่ดีจะช่วยให้ทั้งเด็กๆ และตัวคุณเองได้เคลื่อนไหวและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ
เมื่อเราใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น การทำให้เด็กๆ แอ็คทีฟอยู่เสมออาจไม่ใช่เรื่องง่าย เราจึงนำบทเรียนจากความมุ่งมั่น Made to Play ของ Nike มาฝาก เพื่อย่อยหลัก 6 C ของการโค้ชให้คุณได้ทำความเข้าใจเป็นรายสัปดาห์ เหมาะสำหรับการช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ กระฉับกระเฉงและได้ขยับแข้งขยับขาอีกครั้ง
ตัว C ประจำสัปดาห์นี้ “Choice” (ทางเลือก) เราหันไปหา Njabulo Ngxongo โค้ช Nike ประจำ Sportstec ในโซเวโต แอฟริกาใต้ เพื่อขอให้เขาช่วยอธิบายถึงวิธีการส่งเสริมเด็กๆ ในการตัดสินใจเลือก
ถามคำถาม
“การเป็นโค้ชไม่ได้หมายความว่าจะต้อง “สอน” อย่างเดียว แต่คุณควรรับฟังและเรียนรู้ด้วย” Njabulo บอก
ถามคำถามเพื่อแสดงให้เด็กๆ เห็นว่าคุณสนใจในสิ่งที่พวกเขาคิด “เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงความรู้สึกออกมาโดยการมีทางเลือกให้ เพราะจะช่วยให้พวกเขาฝึกฝนทักษะการตัดสินใจที่จะเป็นการพัฒนาพฤติกรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง และทักษะความเป็นผู้นำของตน”
เมื่อนำสิ่งที่ได้ยินมาจากเด็กๆ มาปรับใช้ คุณจะสร้างความไว้วางใจและความเคารพได้ ซึ่งเป็นเรื่องเยี่ยมสำหรับทุกคน
ให้เด็กๆ ได้เป็นผู้นำ
ถ้าอยากให้เด็กๆ แอ็คทีฟและมีส่วนร่วมตลอด ก็ต้องให้พวกเขารู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้รับนั้นเป็นของตัวเองจริงๆ ปล่อยให้เด็กๆ เป็นผู้นำและสร้างกิจกรรมของตนเองสักวันหนึ่ง “เปิดโอกาสให้เด็กๆ แสดงตัวตนผ่านการลงเล่น และเปิดรับสิ่งที่พวกเขาเสนอ” Njabulo บอก “เพราะจะทำให้เด็กๆ มีความสุข”