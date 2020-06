โค้ชเด็กๆ ผ่านการออกกำลังกายที่บ้าน

ช่วยกระตุ้นเด็กๆ ด้วยการโค้ชแบบ 6 C

ตอนนี้คุณคงกลายเป็นมืออาชีพการออกกำลังกายที่บ้านไปแล้ว แต่เพื่อช่วยรักษาแรงกระตุ้นนั้นเอาไว้ เราจึงร่วมมือกับ Made to Play นำคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับวิธีการโค้ชเด็กๆ มาบอกคุณ การโค้ชก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอยู่ในร่มมากขึ้น อ่านการโค้ชเด็กๆ แบบ 6 C ของเราและชวนบุตรหลานมาร่วมกับเด็กๆ อีก 16 ล้านคนทั่วโลกผู้ที่กระตือรือร้นกับ Made to Play ในปัจจุบัน