โค้ชเด็กๆ ผ่านการออกกำลังกายที่บ้าน

ให้การโค้ชกับเด็กที่บ้าน
การเคลื่อนไหว
อัพเดทล่าสุด: 26 พฤษภาคม 2563
โดย Nike Training
ช่วยกระตุ้นเด็กๆ ด้วยการโค้ชแบบ 6 C
ตอนนี้คุณคงกลายเป็นมืออาชีพการออกกำลังกายที่บ้านไปแล้ว แต่เพื่อช่วยรักษาแรงกระตุ้นนั้นเอาไว้ เราจึงร่วมมือกับ Made to Play นำคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับวิธีการโค้ชเด็กๆ มาบอกคุณ การโค้ชก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอยู่ในร่มมากขึ้น อ่านการโค้ชเด็กๆ แบบ 6 C ของเราและชวนบุตรหลานมาร่วมกับเด็กๆ อีก 16 ล้านคนทั่วโลกผู้ที่กระตือรือร้นกับ Made to Play ในปัจจุบัน
- เริ่มด้วยความมั่นใจ
สร้างความมั่นใจให้เด็กๆ มีต่อความสามารถของตนเอง โดยการบันทึกความสำเร็จและทบทวนว่า “หนูทำได้ยังไงเนี่ย” หลังการออกกำลังกาย ทำไมไม่ลองสร้างแผนภูมิติดตู้เย็นพร้อมติดดาวสีทองสำหรับความพยายามที่ดีล่ะ
- กระตุ้นให้มีส่วนร่วม
ให้บทบาทและความรับผิดชอบเพื่อทำให้เด็กทุกคนรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วม เปลี่ยนเกมและการออกกำลังกายเพื่อให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมมากขึ้นและใช้เวลานั่งรออยู่ที่ม้านั่งน้อยลง
- ฉลอง
ส่งเสียงเชียร์ให้กับความพยายาม ความตั้งใจ การร่วมมือกัน และจิตวิญญาณของทีม ความอดทนควรจะได้รับรางวัลเท่ากับความสำเร็จ กลับไปสู่ทีมด้วยการตีมือไฮไฟว์หรือภูมิใจกับตัวเอง แม้ว่าจะเป็นหลังการลื่นล้ม
- เลือกการผจญภัยของตัวเอง
ถามคำถามและปล่อยให้เด็กๆ ตัดสินใจ แม้ว่าจะเป็นการปล่อยให้บุตรหลานเป็นผู้ตัดสินใจในวันนั้น ให้พวกเขาดีไซน์กิจวัตรการเทรนนิ่ง สร้างท่าเต้นหรือตั้งทีมท้าทายเพื่อให้เอาชนะร่วมกันได้
- ชัดเจนและกระชับ
ทำตามหลักเซสชัน 80/20 ใช้เวลา 20% ในเซสชันเพื่ออธิบายการออกกำลังกาย แต่เก็บเวลาอีก 80% เป็นเวลาลงมือทำ ให้เด็กๆ บอกคุณว่าทำได้ดีเพียงใดจากระดับ 1 ถึง 5 เพื่อให้คุณปรับการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับพวกเขา
- เชื่อมสัมพันธ์กันอยู่เสมอ
มารวมกันหลังการออกกำลังกายและปล่อยให้เด็กๆ เป็นผู้เริ่มบทสนทนา ไม่ต้องให้ความรู้ เพียงแค่ใช้เวลาพูดคุยกัน
โค้ช Made to Play ของเราจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนทักษะและการฝึกซ้อมด้วยเคล็ดลับ เทคนิค และคำแนะนำในหัวข้อ 6 C แต่ละหัวข้อ