Find a Nike Store
Jordan Manila
Block 18, Lot 4 26th Street
South High Street
Bonifacio Global City
Taguig City, Metro Manila, 1635, PH
Closed • Opens Tomorrow at 10:00
Nike Ayala Bay
Level 2, Lot 2, Ayala Malls Manila Bay
Diosdado Macapagal Blvd,
Entertainment City
Paranaque, Metro Manila, 1703, PH
Closed • Opens Tomorrow at 10:00
Nike Factory Store - Drive and Dine
NLEX Drive and Dine Km.
17 Southbound Brgy. Canumay West Dist. 1
Valenzuela City, Metro Manila, 1443, PH
Closed • Opens Tomorrow at 09:00
Nike Magnolia
Upper Ground Floor Robinsons Magnolia,
Aurora Boulevard
Quezon City, Metro Manila, 1111, PH
Closed • Opens Tomorrow at 10:00
Nike North Edsa
2F SM City North Edsa, North Avenue
corner EDSA
Quezon City, Metro Manila, 1105, PH
Closed • Opens Tomorrow at 10:00
Nike SM MOA
G/F Entertainment Mall, SM Mall of Asia,
Seaside Blvd
Pasay City, Metro Manila, 1300, PH
Closed • Opens Tomorrow at 10:00
Nike The Fort
G/F B3 Bonifacio High St., 9th Ave.
Taguig City, Metro Manila, 1635, PH
Closed • Opens Tomorrow at 10:00
Nike Trinoma
2/F Trinoma Mall, EDSA corner North Ave.
Quezon City, Metro Manila, 1105, PH
Closed • Opens Tomorrow at 10:00