Back to SearchNike Factory Store - MaipuClosing Soon • Closes at 8:00 pmAv. Lo Espejo 943Los Cerrillos, Región Metropolitana, 9260059, CL+56 2 366 2870Get DirectionsStore HoursSun - Sat: 10:00 am - 8:00 pmNearby StoresStore DirectoryNike Plaza OesteAv. Americo Vespucio 1501Shops B213, B217, B221Santiago, Región Metropolitana, 9220213, CLClosed • Opens Monday at 10:00 amNike MaipúAv. Americo Vespucio 399Shops 408-410Santiago, Región Metropolitana, 9293535, CLClosed • Opens Monday at 10:30 amNike FloridaAv. Vicuna Mackenna 6100Shop 3032Santiago, Región Metropolitana, 8242155, CLClosed • Opens Monday at 10:30 am