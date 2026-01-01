Back to SearchNike AnandOpen • Closes at 9:30 pmG-04, Maruti Skand, Opp.CCD,Anand Vidhyanagar RoadAnand, Gujarat, 388001, IN7303330869Get DirectionsStore HoursSun - Sat: 10:30 am - 9:30 pmNearby StoresStore DirectoryNike Inorbit BarodaG-29, Ground Floor, Inorbit Mall,Opp. Alambic School,Alambic Road, Genda CircleVadodara, Gujarat, 390007, INOpen • Closes at 9:30 pmNike AlkapuriShop No.04, Opp Kabir's Kitchen GalleryShreem Shalini Mall,R.C.Dutt Road, AlkapuriVadodara, Gujarat, 390007, INOpen • Closes at 9:30 pmNike CG Road 2GF-1, Shopper Plaza-III, C.G.Road,Opposite Municipal MktAhmedabad, Gujarat, 380009, INOpen • Closes at 10:00 pm