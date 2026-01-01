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Find a Nike Store

FAIRVIEW MALL

FAIRVIEW MALL

1800 SHEPPARD AVE. E

UNIT - 2096A

TORONTO, Ontario, M2J 5A7, CA

Open • Closes at 9:00 pm
MARKVILLE SHOPPING CENTRE

MARKVILLE SHOPPING CENTRE

5000 HWY 7 EAST

UNIT - 1175

MARKHAM, Ontario, L3R 4M9, CA

Open • Closes at 6:00 pm
MASONVILLE PLACE

MASONVILLE PLACE

1680 RICHMOND ST

UNIT - L067B

LONDON, Ontario, N6G 3Y9, CA

Open • Closes at 9:00 pm
Nike Bloor

Nike Bloor

1 Bloor St E

Toronto, Ontario, M4W 0A8, CA

Open • Closes at 9:00 pm
Nike Clearance Store - Mississauga

Nike Clearance Store - Mississauga

1250 South Service Rd.

Mississauga, Ontario, L5E1V4, CA

Open • Closes at 7:00 pm
Nike Factory Store - Halton Hills

Nike Factory Store - Halton Hills

13850 Steeles Ave. W

Suite 200

Halton Hills, Ontario, L7G 0J1, CA

Open • Closes at 9:00 pm
Nike Factory Store - Kanata

Nike Factory Store - Kanata

8555 Campeau Dr.

Unit 290

Ottawa, Ontario, K2T 0K5, CA

Open • Closes at 9:00 pm
Nike Factory Store - Kitchener

Nike Factory Store - Kitchener

4326 King St. E

Kitchener, Ontario, N2P 2G5, CA

Open • Closes at 6:00 pm
Nike Factory Store - Niagara on the Lake

Nike Factory Store - Niagara on the Lake

300 Taylor Rd.

Niagara on the Lake, Ontario, L0S 1J0, CA

Open • Closes at 9:00 pm
Nike Factory Store - Vaughan Mills

Nike Factory Store - Vaughan Mills

1 Bass Pro Mills Dr.

Unit E3

Concord, Ontario, L4K 5W4, CA

Open • Closes at 9:00 pm
Nike Maple View

Nike Maple View

900 Maple Ave

Burlington, Ontario, L7S 2J8, CA

Open • Closes at 9:30 pm
Nike Square One 2.0

Nike Square One 2.0

100 City Centre Dr

Mississauga, Ontario, L5B 2C9, CA

Open • Closes at 9:00 pm
Nike TEC 3.0

Nike TEC 3.0

220 Yonge St, Unit: 300

Eaton Center Mall

Toronto, Ontario, M5B 2H1, CA

Open • Closes at 9:00 pm
NIKE YORKDALE SHOPPING CENTRE (NEW)

NIKE YORKDALE SHOPPING CENTRE (NEW)

3401 DUFFERIN ST

UNIT - 244

TORONTO, Ontario, M6A 2T9, CA

Open • Closes at 9:00 pm
RIDEAU CENTER

RIDEAU CENTER

50 RIDEAU ST

UNIT - 215A

OTTAWA, Ontario, K1N 9J7, CA

Open • Closes at 9:00 pm
SCARBOROUGH TOWN CENTRE

SCARBOROUGH TOWN CENTRE

300 BOROUGH DR

UNIT - 19A

SCARBOROUGH, Ontario, M1P 4P5, CA

Open • Closes at 9:00 pm
SHERWAY GARDENS

SHERWAY GARDENS

25 THE WEST MALL

UNIT - 1160

ETOBICOKE, Ontario, M9C 1B8, CA

Open • Closes at 9:30 pm