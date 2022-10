Air Max 1 "Kiss of Death" är det allra första samarbetet mellan Nike och CLOT. Designers från bägge håll hämtade inspiration till silhuetten från kinesisk akupunktur, en viktig kulturell ikon. Den distinkta tån i genomskinlig plast gör det möjligt att se in i innersulan där fotens tryckpunkter finns avbildade. Inuti de genomskinliga yttersulorna syns bilder av ett par mänskliga fötter. 2006 års "Kiss of Death" markerar början på en upptäcktsfärd genom den traditionella kinesiska kulturen för de båda märkena.