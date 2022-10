2 699,00 kr

All For One handlar om traditionen att ge tillbaka. Den första Air Force 1 överlämnades från en generation till nästa. För att hylla den här traditionen har CLOT:s medgrundare Edison Chen tillsammans med Nike tagit fram Air Force 1 CLOT.



Tre krafter har inspirerat till de tre färgkombinationerna: växa, visa respekt och ge tillbaka. Den unika designen har ett mönstrat material som kan rivas bort och frilägger då en ny design. Det symboliserar tanken om oupptäckt kreativitet.



Edison är en senior kreatör i Shanghais designcommunity. Hans fokus är att föra vidare kunskapen till nästa generation och uppmuntra dem att upptäcka sina dolda talanger.