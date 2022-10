AIR MORE MONEY ROLLING IN IT

Allt på den här Air Money- och More Uptempo-kombon ger vibbar från 90-talets basketkultur. Stora tryckbokstäver. Synlig Air-enhet. En uppkäftig silhuett. Och dollartecken. Den senaste färgkombinationen i vitt kontrasteras av svarta partier och diskreta, korallfärgade detaljer. Missa inte den lilla spargrisen i form av en basketboll på det borttagbara överdraget – en symbol för rikedom .