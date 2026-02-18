  1. Trening & studio
Blå Trening & studio Tights og leggings

Tights og leggings
Blå
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings i full lengde med høyt liv til dame
Resirkulerte materialer
Nike Pro Sculpt
Leggings i full lengde med høyt liv til dame
699 kr
Nike One
Nike One Dri-FIT leggings til store barn (jente)
Nyankommet
Nike One
Dri-FIT leggings til store barn (jente)
429 kr
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sykkelshorts med høyt liv til dame (7,5 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Pro Sculpt
Sykkelshorts med høyt liv til dame (7,5 cm)
449 kr
Nike One
Nike One Sykkelshorts med høyt liv til dame (13 cm)
Resirkulerte materialer
Nike One
Sykkelshorts med høyt liv til dame (13 cm)
349 kr
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings i 7/8 lengde med høyt liv til dame
Nike Pro Seamless
Leggings i 7/8 lengde med høyt liv til dame
599 kr
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT sykkelshorts med høyt liv til dame (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT sykkelshorts med høyt liv til dame (13 cm)
449 kr
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT treningsshorts til herre
Resirkulerte materialer
Nike Pro
Dri-FIT treningsshorts til herre
399 kr
Nike Universa
Nike Universa Sykkelshorts med høyt liv uten søm foran til dame (13 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Universa
Sykkelshorts med høyt liv uten søm foran til dame (13 cm)
749 kr
Nike Universa
Nike Universa Leggings i 7/8 lengde med høyt liv uten søm foran til dame
Resirkulerte materialer
Nike Universa
Leggings i 7/8 lengde med høyt liv uten søm foran til dame
1 199 kr
Nike One
Nike One 5" shorts til dame
Resirkulerte materialer
Nike One
5" shorts til dame
399 kr
Nike One
Nike One Sykkelshorts (20 cm) med høyt liv til dame
Resirkulerte materialer
Nike One
Sykkelshorts (20 cm) med høyt liv til dame
449 kr
Nike One
Nike One Leggings med høyt liv til store barn (jente)
Resirkulerte materialer
Nike One
Leggings med høyt liv til store barn (jente)
379 kr
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings i full lengde med høyt liv til dame
Bestselger
Nike One Seamless Front
Leggings i full lengde med høyt liv til dame
599 kr
Nike Universa
Nike Universa Leggings i full lengde med høyt liv uten søm foran til dame
Resirkulerte materialer
Nike Universa
Leggings i full lengde med høyt liv uten søm foran til dame
1 199 kr
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts til store barn (8 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts til store barn (8 cm)
379 kr
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT leggings til jente
Resirkulerte materialer
Nike Pro
Dri-FIT leggings til jente
499 kr
Nike One
Nike One Leggings i 7/8 lengde med høyt liv til dame
Resirkulerte materialer
Nike One
Leggings i 7/8 lengde med høyt liv til dame
599 kr
Nike One
Nike One Dri-FIT leggings med høyt liv til dame
Resirkulerte materialer
Nike One
Dri-FIT leggings med høyt liv til dame
629 kr
Nike Pro
Nike Pro Leggings i full lengde med mellomhøyt liv til dame
Resirkulerte materialer
Nike Pro
Leggings i full lengde med mellomhøyt liv til dame
529 kr
Nike Pro
Nike Pro Sykkelshorts med mellomhøyt liv til dame (7,5 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Pro
Sykkelshorts med mellomhøyt liv til dame (7,5 cm)
349 kr
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts med middels høyde til dame (12,5 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Pro 365
Shorts med middels høyde til dame (12,5 cm)
349 kr
Nike Pro
Nike Pro Leggings med nettingpaneler og mellomhøyt liv til dame
Nyankommet
Nike Pro
Leggings med nettingpaneler og mellomhøyt liv til dame
29 % rabatt
Nike Pro
Nike Pro Shorts til store barn (jente) (8 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Pro
Shorts til store barn (jente) (8 cm)
21 % rabatt
Nike Universa Women's Artist Collection
Nike Universa Women's Artist Collection Sykkelshorts (20 cm) med høyt liv til dame
Resirkulerte materialer
Nike Universa Women's Artist Collection
Sykkelshorts (20 cm) med høyt liv til dame
29 % rabatt