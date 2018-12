HASTIGHET (BANE) 200 meter ved hastighet for 1500 m og 45 sek hvile

800 meter ved hastighet for 10 000 og 2 min hvile

200 meter ved hastighet for 1500 m og 45 sek hvile

600 meter ved hastighet for 10 000 og 2 min hvile

200 meter ved hastighet for 1500 m og 45 sek hvile

400 meter ved hastighet for 10 000 og 2 min hvile

800 meter ved hastighet for 5000 m og 45 sek hvile

200 meter ved hastighet for 1500 m og 2 min hvile

600 meter ved hastighet for 5000 m og 45 sek hvile

200 meter ved hastighet for 1500 m og 2 min hvile

400 meter ved hastighet for 5000 m og 45 sek hvile

200 meter ved hastighet for 1500 m