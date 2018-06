JERRY SCHUMACHER

Tidligere ledende trener ved University of Wisconsin, Jerry Schumacher,

er en amerikansk friidrettstrener som spesialiserer seg på langdistanse. Han har vært trener for

den olympiske bronsevinneren og rekordinnehaveren for amerikansk 10 km for

kvinner, Shalene Flanagan, tidligere rekordinnehaver for amerikansk 10 km for menn,

Chris Solinsky, og rekordinnehaver for amerikansk 2-mile for menn, Matt Tegenkamp.