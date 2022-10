Eliud Kipchoges drøm om å fullføre marathon på under to timer, ble en gang sett på som umulig. Men med tiden 1:59:40 den 12. oktober 2019 beviste han at hvis du gjør alt for å oppnå et mål, er alt mulig.



Eliuds suksess i 2019 tok mange år å oppnå: I løpet av tenårene og begynnelsen av 20-årene ble han fem ganger verdensmester på 5000 m. I 2012 gikk han over til landeveisløp, og vant London Marathon fire ganger og tok olympisk gull i distansen i 2016.



I 2017 slo han seg sammen med Nike for sitt første forsøk på å løpe maraton på under to timer, som ble vist i dokumentarfilmen Breaking2.Eliud bommet med 26 sekunder den dagen, men det han lærte av forsøket, hjalp ham til å realisere drømmen om å løpe et maraton på under to timer to år senere.



Rull nedover for å finne ut mer om vitenskapen, skoene og menneskene som hjalp ham med å bli historiens raskeste maratonløper.