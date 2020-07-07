Slik motiverer du barna til å bevege seg
Veiledning
av Nike Training
Det er ikke bare å overtale barna til å trene – du må også gjøre det moro.
Inspirer barna dine til å bevege seg hver dag ved å gjøre morsomme aktiviteter sammen som får opp pulsen. Vi har tips til hvordan du stiller barna dine spørsmål som hjelper dem med å legge merke til og forstå at de har det bedre når de rører på seg.
Å få barna dine med på tanken om at fysisk aktivitet kan være morsomt, er bare halve regnestykket for å få dem i bevegelse. Den andre halvdelen? Å sørge for at de bryr seg om aktivitetene, slik at de er mer tilbøyelige til å gjøre det fordi de har lyst.
Akkurat som med voksne, så «kan du ikke tvinge barna til å føle noe», sier Diana Cutaia, grunnlegger av Coaching Peace Consulting, som jobber sammen med Nikes Social and Community Impact-team. «Men du kan gi dem mulighet til å tenke over hvordan de føler seg, slik at de kan trekke sine egne konklusjoner.»
Prøv dette i fem dager på rad: Få barnet ditt til å bli med deg på treningsøkter fra programmet Fitness Adventure med Brian og Bella Nunez, eller andre aktiviteter som får pulsen i gang (som for eksempel å leke sisten i hagen). Hver morgen etter treningsøkten stiller du dem noen spørsmål om hvordan de føler seg, sier Cutaia. Noen eksempler: «Hva kjennes annerledes i dag? Har du mer energi? Sov du bedre? Har du lyst til å gjøre flere slike aktiviteter?» Disse spørsmålene hjelper barnet ditt til å legge merke til følelser og effekter som de kanskje ikke ville tenkt over på egenhånd, uten at det føles ut som om du har «overbevist» dem om noe.
«Voksne har en tendens til å gjøre ting når «hvorfor» er relatert til forskning, men barn blir vanligvis mer inspirert når «hvorfor» er tilknyttet en historie»
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Derfra kan dere bygge videre på grunnlaget deres. Etter et par uker med regelmessig bevegelse kan du stille dem spørsmål som: «Hvordan føles det å være i kroppen din?» eller «Hva klarer kroppen din, som du ikke trodde den kunne?», foreslår Cutaia. På denne måten oppmuntrer du til en sunt forhold til kroppen, og tankene deres vil tilpasse seg naturlig. «La biologien jobbe for deg. Du trenger ikke tvinge frem temaet», sier hun. «Vi er laget for bevegelse. Når barn får nok aktivitet, vil de få en naturlig forståelse av at bevegelse er bra for dem.»
Selv om det kanskje virker som en god idé å lære barna dine om alle fordelene med trening, så kan det være lurere å ikke ta opp biologitemaet.«Voksne har en tendens til å gjøre ting når «hvorfor» er relatert til forskning, men barn blir vanligvis mer inspirert når «hvorfor» er tilknyttet en historie», sier Nike Master Trainer Brian Nunez.
I stedet for å fortelle barnet at knebøy-hopp gir dem sterke, robuste ben, kan du heller beskrive hvordan en sulten frosk trenger sterke, raske ben for å hoppe over dammen for å fange flere fluer, og hvordan det å øve på å hoppe gjør frosken raskere og raskere. Eller neste gang dere gjør en tempobasert øvelse, som stjernehopp, kan du fortelle dem at favorittdanseren eller favorittfotballspilleren deres kan bevege seg så raskt nettopp på grunn av øvelser som dette.
Når du setter ting inn i en kontekst som barna forstår og bryr seg om, er det mye mer sannsynlig at de kommer til å ville bevege seg – og ha glede av det.
Derfra kan dere bygge videre på grunnlaget deres. Etter et par uker med regelmessig bevegelse kan du stille dem spørsmål som: «Hvordan føles det å være i kroppen din?» eller «Hva klarer kroppen din, som du ikke trodde den kunne?», foreslår Cutaia. På denne måten oppmuntrer du til en sunt forhold til kroppen, og tankene deres vil tilpasse seg naturlig. «La biologien jobbe for deg. Du trenger ikke tvinge frem temaet», sier hun. «Vi er laget for bevegelse. Når barn får nok aktivitet, vil de få en naturlig forståelse av at bevegelse er bra for dem.»
Selv om det kanskje virker som en god idé å lære barna dine om alle fordelene med trening, så kan det være lurere å ikke ta opp biologitemaet. «Voksne har en tendens til å gjøre ting når «hvorfor» er relatert til forskning, men barn blir vanligvis mer inspirert når «hvorfor» er tilknyttet en historie», sier Nike Master Trainer Brian Nunez.
I stedet for å fortelle barnet at knebøy-hopp gir dem sterke, robuste ben, kan du heller beskrive hvordan en sulten frosk trenger sterke, raske ben for å hoppe over dammen for å fange flere fluer, og hvordan det å øve på å hoppe gjør frosken raskere og raskere. Eller neste gang dere gjør en tempobasert øvelse, som stjernehopp, kan du fortelle dem at favorittdanseren eller favorittfotballspilleren deres kan bevege seg så raskt nettopp på grunn av øvelser som dette.
Når du setter ting inn i en kontekst som barna forstår og bryr seg om, er det mye mer sannsynlig at de kommer til å ville bevege seg – og ha glede av det.