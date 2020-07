Slik motiverer du barna til å bevege seg

Det er ikke bare å overtale barna til å trene – du må også gjøre det moro.

Inspirer barna dine til å bevege seg hver dag ved å gjøre morsomme aktiviteter sammen som får opp pulsen. Vi har tips til hvordan du stiller barna dine spørsmål som hjelper dem med å legge merke til og forstå at de har det bedre når de rører på seg.



Å få barna dine med på tanken om at fysisk aktivitet kan være morsomt, er bare halve regnestykket for å få dem i bevegelse. Den andre halvdelen? Å sørge for at de bryr seg om aktivitetene, slik at de er mer tilbøyelige til å gjøre det fordi de har lyst.



Akkurat som med voksne, så «kan du ikke tvinge barna til å føle noe», sier Diana Cutaia, grunnlegger av Coaching Peace Consulting, som jobber sammen med Nikes Social and Community Impact-team. «Men du kan gi dem mulighet til å tenke over hvordan de føler seg, slik at de kan trekke sine egne konklusjoner.»



Prøv dette i fem dager på rad: Få barnet ditt til å bli med deg på treningsøkter fra programmet Fitness Adventure med Brian og Bella Nunez, eller andre aktiviteter som får pulsen i gang (som for eksempel å leke sisten i hagen). Hver morgen etter treningsøkten stiller du dem noen spørsmål om hvordan de føler seg, sier Cutaia. Noen eksempler: «Hva kjennes annerledes i dag? Har du mer energi? Sov du bedre? Har du lyst til å gjøre flere slike aktiviteter?» Disse spørsmålene hjelper barnet ditt til å legge merke til følelser og effekter som de kanskje ikke ville tenkt over på egenhånd, uten at det føles ut som om du har «overbevist» dem om noe.