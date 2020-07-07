Sunt drivstoff til barna
Veiledning
av Nike Training
Gjør godsakene barna elsker om til noe mer næringsrikt.
Ved å lage hjemmelagde versjoner av butikkmaten barna dine elsker, kan du hjelpe dem med å oppdage at mat hjemmefra kan være både gøy å lage og god å spise. Vi har samlet fire oppskrifter som gir full næringseffekt til mellommåltidet og en ny vri på kjente klassikere.
Du har sikkert full kontroll på din egen frokost og den sunne smoothien du drikker etter trening. Men når det kommer til påfyll til barna, på de dagene når de er superaktive, føler du deg kanskje litt mer usikker på kjøkkenet.
Det som er flott, er at du ikke trenger å gjøre det komplisert. Barn har vanligvis uendelige mengder med energi på tanken, og de gjør sannsynligvis ikke aktiviteter med superhøy intensitet over lange perioder. Så kostholdet deres burde fungere slik at det støtter barnas vekst og utvikling generelt, sier Adam Feit, Performance Nutrition Coordinator hos Precision Nutrition. Uansett hvor aktive de er, innebærer dette å prioritere magre proteiner, minimalt med prosesserte karbohydrater, sunt fett, grønnsaker og masse vann – akkurat slik du burde spise selv.
Gjenskap favorittene deres med ingredienser du kan kontrollere.
Mange matvarer som er laget for å appellere til barn, inneholder store mengder raffinert sukker, og kjemikalier som er tilsatt for å bevare ferskheten, sier Feit. Selv om det er helt OK med en liten pose potetgull eller en småkake en gang i blant (det gjelder dere også, mamma og pappa), er det best for barna om du fyller på med sunn, næringsrik mat så ofte som mulig. Én måte du kan gjøre dette på, i stedet for å klassifisere mat som bra eller dårlig (noe som kan fremprovosere en forstyrret tankegang rundt mat), er å gjenskape favorittene deres med ingredienser du kan kontrollere. «Dette hjelper dem ikke bare med å betrakte mat som et større konsept enn de innpakkede varene de ser på TV, men de kommer også til å ha det gøy på kjøkkenet sammen med deg, noe som kan fremme et positivt forhold til mat generelt», legger Feit til.
Prøv disse hjemmelagde godsakene som inneholder sunne karbohydrater og næring til kropper som vokser. Poenget er ikke å ta fra dem godbitene de elsker. Det er å vise barna at dere kan lage like gode godsaker og måltider med fersk mat hjemme.
Havregrøt med fersk frukt
Smaksatt hurtiggrøt er kanskje praktisk og godt, men det inneholder nesten alltid en heftig dose tilsatt sukker. Erstatt posegrøten med vanlig havregryn, tilsett en porsjon ferske bær eller epleskiver, og fullfør med en dash kanel, foreslår Feit. Du kan alltids blande inn litt nøttesmør og havremelk for mer proteiner og smak, eller til og med litt honning eller brunt sukker hvis barna synes det er smakløst uten, men prøv å la frukten stå for det søte, sier han.
Proteinvafler eller -pannekaker
OK, kanskje du ikke bør presentere dem slik for barna. Men bytt ut halvfabrikatene og pisk sammen en røre laget av havregryn, cottage cheese, egg og kanel, sier Feit, og du har en frokostrett med mer enn bare enkle karbohydrater. Sjokoladebiter eller blåbær er valgfritt.
Turblanding
Müslibarer har som regel en lang liste med ingredienser og sukkerkilder. Prøv heller å la barna velge favorittsnacksen sin, som saltstenger, og tilsett dem i en blanding av nøtter og tørket frukt, slik som tranebær. Jo flere ting det er i blandingen, desto mer moro kommer det til å være å spise den, sier Feit.
Frukt-«pizza»
Det er større sannsynlighet for at barn vil prøve nye typer frukt hvis de liker selve opplevelsen. Dropp sukkerholdig fruktjuice og hjelp dem med å få den daglige dosen sin ved å lage en fruktpizza. Begynn med en bred base (tenk en stor skive med vannmelon eller honningmelon) og legg på flere «pålegg», slik som blåbær, bananskiver eller granateplefrø.
Når du og barna eksperimenterer med flere typer mat, er det lurt å stille dem spørsmålet: «Føler du deg bra når du spiser dette?» «Barn er utrolig bevisste på hvordan mat får dem til å føle seg, som hvis de får vondt i magen, er mette eller trøtte», sier Feit. Ved å oppmuntre barna til å tenke over hvordan maten de spiser påvirker dem, øker du sannsynligheten for at de på egenhånd vil velge mat som får dem til å føle seg, tenke og prestere på sitt beste. Og desto større er sjansen for at du får en flink hjelper på kjøkkenet – så det er en vinn-vinn-situasjon for alle.
Frukt-«pizza»
Det er større sannsynlighet for at barn vil prøve nye typer frukt hvis de liker selve opplevelsen. Dropp sukkerholdig fruktjuice og hjelp dem med å få den daglige dosen sin ved å lage en fruktpizza. Begynn med en bred base (tenk en stor skive med vannmelon eller honningmelon) og legg på flere «pålegg», slik som blåbær, bananskiver eller granateplefrø.
Når du og barna eksperimenterer med flere typer mat, er det lurt å stille dem spørsmålet: «Føler du deg bra når du spiser dette?» «Barn er utrolig bevisste på hvordan mat får dem til å føle seg, som hvis de får vondt i magen, er mette eller trøtte», sier Feit. Ved å oppmuntre barna til å tenke over hvordan maten de spiser påvirker dem, øker du sannsynligheten for at de på egenhånd vil velge mat som får dem til å føle seg, tenke og prestere på sitt beste. Og desto større er sjansen for at du får en flink hjelper på kjøkkenet – så det er en vinn-vinn-situasjon for alle.