Mange matvarer som er laget for å appellere til barn, inneholder store mengder raffinert sukker, og kjemikalier som er tilsatt for å bevare ferskheten, sier Feit. Selv om det er helt OK med en liten pose potetgull eller en småkake en gang i blant (det gjelder dere også, mamma og pappa), er det best for barna om du fyller på med sunn, næringsrik mat så ofte som mulig. Én måte du kan gjøre dette på, i stedet for å klassifisere mat som bra eller dårlig (noe som kan fremprovosere en forstyrret tankegang rundt mat), er å gjenskape favorittene deres med ingredienser du kan kontrollere. «Dette hjelper dem ikke bare med å betrakte mat som et større konsept enn de innpakkede varene de ser på TV, men de kommer også til å ha det gøy på kjøkkenet sammen med deg, noe som kan fremme et positivt forhold til mat generelt», legger Feit til.



Prøv disse hjemmelagde godsakene som inneholder sunne karbohydrater og næring til kropper som vokser. Poenget er ikke å ta fra dem godbitene de elsker. Det er å vise barna at dere kan lage like gode godsaker og måltider med fersk mat hjemme.