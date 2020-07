Nå målene dine med daglige ritualer

Hvordan starte og avslutte dagen din målbevisst og fokusert med hjelp av «bevisstgjørende ritualer»

Har du noen gang lurt på hvorfor du gjør den samme rutinen hver morgen og kveld? Hver dag sover vi på samme side av sengen, drikker den samme kaffen, spiser det samme måltidet og går på den samme treningen. At disse mønstrene er vaner, gjør ikke at de er «dårlige» – de kan være normale, sunne rutiner. Det potensielle problemet er at det kanskje ikke er så mye formål involvert. Og det skal det være.



En forskjell mellom de som presterer på høyeste nivå og de som ikke når helt opp, er «bevisstgjørende ritualer» – rutiner som har intensjon, og som er skreddersydd for å nå personlige mål.



Slik jeg ser det, er det å etablere meningsfulle ritualer for morgenen og kvelden et av de viktigste verktøyene for å utnytte potensialet ditt. Disse ritualene gir positivt momentum, og er en proklamasjon til universet om at du vet hvorfor du gjør dem – de dypt forankrede grunnene til at du investerer tid i en målrettet praksis – og at du ikke vil avvike fra det.