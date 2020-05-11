Nå målene dine med daglige ritualer
Veiledning og ernæring
av Nike Training
Hvordan starte og avslutte dagen din målbevisst og fokusert med hjelp av «bevisstgjørende ritualer»
Har du noen gang lurt på hvorfor du gjør den samme rutinen hver morgen og kveld? Hver dag sover vi på samme side av sengen, drikker den samme kaffen, spiser det samme måltidet og går på den samme treningen. At disse mønstrene er vaner, gjør ikke at de er «dårlige» – de kan være normale, sunne rutiner. Det potensielle problemet er at det kanskje ikke er så mye formål involvert. Og det skal det være.
En forskjell mellom de som presterer på høyeste nivå og de som ikke når helt opp, er «bevisstgjørende ritualer» – rutiner som har intensjon, og som er skreddersydd for å nå personlige mål.
Slik jeg ser det, er det å etablere meningsfulle ritualer for morgenen og kvelden et av de viktigste verktøyene for å utnytte potensialet ditt. Disse ritualene gir positivt momentum, og er en proklamasjon til universet om at du vet hvorfor du gjør dem – de dypt forankrede grunnene til at du investerer tid i en målrettet praksis – og at du ikke vil avvike fra det.
«'Bevisstgjørende ritualer' er rutiner som har hensikt, og som er skreddersydd for å nå personlige mål.»
Når du skal lage disse daglige ritualene, kan du begynne med å sette av ti minutter om morgenen og om kvelden. Det du gjør i løpet av den tiden skal være enkelt og hyggelig, og viktigst av alt, være med på å støtte målet ditt. Kanskje har du allerede har en god rutine for å starte og avslutte dagene, og du trenger bare å finpusse eller legge til en ting eller to for å tilpasse det bedre til dine mål.
For eksempel: Hvis generell velvære og forbedret ytelse på jobben er mål du har, kan du hver morgen drikke vann, meditere i noen minutter, ta på løpeskoene eller gjennomføre et raskt yogaprogram. Hver kveld kan du ta et øyeblikk til å slappe av med favorittmusikken din, skumrulle, ta en pause for å reflektere over hva som gikk riktig den dagen, og legge en plan for morgendagen. Mikroritualer som disse virker kanskje ikke så mye i første omgang, men over tid vil de bli en rød tråd gjennom alt du gjør.
Enten du begynner med disse rutinene fra bunnen av eller utvikler en nåværende rutine, kan du sjekke om ritualene dine støtter dine mål ved å spørre deg selv: Hjelper rutinen min meg med å få kontroll på morgenen? Slapper jeg av om kvelden på en måte som holder meg i retning av målsettingen?
«Mikroritualer som disse virker kanskje ikke så mye i første omgang, men over tid vil de bli en rød tråd gjennom alt du gjør.»
Svarene dine er viktige, fordi måten du starter og måten du avslutter dagen din påvirker hverandre, og setter en samlet tone for hvordan du lever. Etter et sterkt morgenritual vil du få energi og driv for dagen, mens et gjennomtenkt kveldsritual vil forberede deg på å våkne med hensikt og være klar til å gjøre alt om igjen.
Vi er det vi gjør, og den retningen energien din flyter er samme vei som livet ditt går. Bruk ritualene dine til å ta kontroll, til å gjøre det du virkelig ønsker å gjøre, og til å gi liv til det livet du vil leve.