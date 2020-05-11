Nå målene dine med daglige ritualer

Når du skal lage disse daglige ritualene, kan du begynne med å sette av ti minutter om morgenen og om kvelden. Det du gjør i løpet av den tiden skal være enkelt og hyggelig, og viktigst av alt, være med på å støtte målet ditt. Kanskje har du allerede har en god rutine for å starte og avslutte dagene, og du trenger bare å finpusse eller legge til en ting eller to for å tilpasse det bedre til dine mål.



For eksempel: Hvis generell velvære og forbedret ytelse på jobben er mål du har, kan du hver morgen drikke vann, meditere i noen minutter, ta på løpeskoene eller gjennomføre et raskt yogaprogram. Hver kveld kan du ta et øyeblikk til å slappe av med favorittmusikken din, skumrulle, ta en pause for å reflektere over hva som gikk riktig den dagen, og legge en plan for morgendagen. Mikroritualer som disse virker kanskje ikke så mye i første omgang, men over tid vil de bli en rød tråd gjennom alt du gjør.



Enten du begynner med disse rutinene fra bunnen av eller utvikler en nåværende rutine, kan du sjekke om ritualene dine støtter dine mål ved å spørre deg selv: Hjelper rutinen min meg med å få kontroll på morgenen? Slapper jeg av om kvelden på en måte som holder meg i retning av målsettingen?