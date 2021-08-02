My Backyard: Å finne formålet sitt på havet

«Alle har en rolle», sier han. «Noen ganger er det avgjørende å være synkronisert med mannskapet og stole på dem.» Ting kan ofte sette seg fast i seilene, men et godt trent mannskap som hans, kan holde alt under kontroll. Akkurat som Chris, har de trent i årevis. «For å være profesjonell seiler må du kjenne båten, være selvdisiplinert og studere vannet», sier han. Selv om han har gjort det i flere år, føler Chris fremdeles adrenalinet pumpe før hvert seilas. «Alt er verdt det når jeg er på vannet, og ser vinden fylle båten med liv». Disse lokale seilasene hjelper ham med å forberede seg på større regattaer som tradisjonelt avholdes i Grenada. Han har kommet på pallplass før, men kun på andreplass. Den konkurranseglade seileren håper å stå øverst på pallen en gang i fremtiden.

Utholdenheten har vært avgjørende for seilekarrieren, sier Chris – fordi det har ikke alltid vært enkelt. Han snakker åpent om problemene familien hans har hatt med kostnadene av seilingen, om hvordan den hovedsakelig er en hvit sport på øya og om rasismen han har vært utsatt for.

«Da jeg startet, var det kun tre andre barn som hadde samme hudfarge som meg. Alle andre var hvite», sier Chris. «Du kjenner hvordan alle ser på deg. Det gjorde meg litt motløs. Men når alt kom til alt, lærte jeg noe nytt.»