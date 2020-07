Få barna interessert i sport

Skap samhold

Barn liker å føle seg spesielle, så du må få dem til å innse at det hele handler om dem. «Jeg vil være her for deg, hjelpe deg og bevege meg sammen med deg», sier Isyan. «Det er viktig at barn har et positivt miljø uten frykt for å kunne føle seg trygge og opptre med mer selvtillit.»



Barn er naturlig ærlige, så for å bygge et tillitsfullt forhold er det viktig at voksne også er ærlige med dem. Som Isyan sier: «Fortell dem hva som er bra og hva som er dårlig, slik at de alltid føler at de kan snakke med deg om bekymringer eller problemer». Men med ærlighet må en god trener også være empatisk: «Han må kunne merke hva barn føler». Og det er også svært viktig å bygge respekt. Som Isyan sier: «Jeg kjenner voksne som kom til programmet som barn, og de behandler meg fremdeles med den samme respekten nå som de gjorde da, og jeg respekterer fortsatt dem».