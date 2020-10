Hvorfor det er viktig når du spiser

Du kan for eksempel hoppe over en skikkelig lunsj i løpet av dagen og i stedet spise snacks, eller du glemmer å spise når du er opptatt, og så stress-spiser du bare det du måtte ha for hånden. Kanskje spiser du bra hele uken, men så på lørdag er plutselig alt lov! Eller du sitter oppe til to på natten og binger Netflix og bestemmer deg for å binge mat i tillegg.

Det å hoppe over måltider, overspise og spise til uregelmessige tider har en stor effekt på kroppen vår. I følge to studier publisert i journalen Proceedings of the Nutrition Society har folk som spiser til tilfeldige tider, høyere BMI og blodtrykk enn folk som spiser etter en forutsigbar og regelmessig plan. Uregelmessig spising forstyrrer hormonet som regulerer sult – ghrelin. I stedet for å hinte om at vi skal spise når kroppen trenger næring, prøver ghrelinet å regulere effektene av overspisingen eller sulteperiodene. Resultatet: Vi vet ikke lenger når vi faktisk er sultne eller ikke, noe som fører til flere oversette måltider eller mer binging.

St. Pierre sier at han har sett hva som skjer når klienter ved et uhell dropper sine vanlige frokoster eller lunsjmåltider. «På dette tidspunktet er det en rasende sult – du spiser bare det du kan eller det som er tilgjengelig. Fordi du har ventet så lenge, fortsetter du bare å spise helt til du føler deg mett.» (Det er verdt å merke seg at dette scenarioet skiller seg fra målrettet tidsbegrenset spising, der du forkorter tidsvinduet for når du starter og slutter å spise. Det første scenarioet er vilkårlig og sender kroppen inn i en sultspiral, mens det andre er bevisst og konsekvent.)

En ghrelin-berg-og-dal-bane kan ha andre gjennomgripende negative helseeffekter, i følge de britiske forskerne som gjennomførte de nylige studiene. Hvis ghrelin-nivået forandres, påvirkes hele døgnrytmen – den naturlige syklusen som kontrollerer fordøyelsen og kroppens evne til å forbrenne og regulere sukker og kolesterol.