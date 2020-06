Riktig restitusjon for deg

Det andre punktet for en vellykket restitusjonsaktivitet er å hvile hodet. Nøkkelen her er å velge noe fordi du virkelig liker det, ikke bare fordi det er «ment» å være bra for deg. «Hvis du ikke føler deg bra når du utfører aktiviteten, men du føler deg bra når den er ferdig, så er det ikke bra restitusjon for deg personlig, fordi det ikke gir deg en mental pause,» sier Halson. «Spør deg selv: Føler jeg meg avslappet og rolig når jeg gjør dette? Fordi det er en god restitusjonsaktivitet.» Hvis du har problemer med å roe ned mentalt, kan du prøve å lytte til en podkast om et emne du bryr deg om, tegne eller bruke litt kvalitetstid med å snakke med en venn på telefonen.



Hvis det er én ting å ta med seg om å finne den rette restitusjonen for deg, starter du med å prøve forskjellige måter å slappe av på, og legg merke til om kroppen føles rolig og om du koser deg under aktiviteten. Hvis dette ikke er tilfellet, prøver du noe annet helt til du finner noe som fungerer for deg.



Gjør det til en vane: Vi utfordrer deg til å sette av tid til restitusjon på en måte som virkelig føles avslappende for deg. Vet du ikke hvor du skal starte? NTC Gentle Yoga-økten med Nike Master Trainer Alex Silver-Fagan er en favoritt fordi den varer under 20 minutter, men den er likevel avslappende og effektiv. Uansett om rolig yoga er noe for deg eller om du heller prøver en annen restitusjonsstrategi, kan du gi deg selv et klapp på skulderen for å gi både kropp og sjel en velfortjent pause.